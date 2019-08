Milano | morto in un’incidente il pm Marcello Musso | era stato titolare dell’inchiesta

Cremona - un operaio travolto da una trave d’acciaio mentre era su una gru. Un altro morto a Milano. Due ustionati nel Bresciano : Una trave di acciaio che si stacca e schiaccia la sua gru. È morto così Alessandro Rosi, operaio di 45 anni, mentre era al lavoro nei pressi delle Acciaierie Arvedi di Cremona. Secondo una prima ricostruzione, due gru stavano spostando la trave che si è staccata schiacciando la cabina. È rimasto ferito anche l’operaio che era sull’altra gru, Lorenzo Tamarindo. L’incidente, spiegano da Arvedi, “è avvenuto in un’area attigua al ...

La compagna dell'agente Digos morto a Milano : "Cristian ci proteggerà dal cielo - sarà il nostro angelo" : Lavinia Greci La compagna di Cristian Piazzoli, morto in un incidente stradale nell'hinterland, ringrazia chi le è stato vicino nel momento più difficile: "È stato l'unico amore più importante della mia vita e tale rimarrà. Grazie a chi ci ha dato conforto" Ha voluto ringraziare, commossa, chi è stata vicino a lei e alla sua famiglia in uno dei momenti più dolorosi della sua vita, quello che ha seguito la morte improvvisa del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Luglio : È morto l’ex procuratore di Milano e padre di mani pulite : 1930-2019 – Si è spento ieri nella “sua” milano “Era il nostro capo” L’addio a Borrelli del pool mani pulite Il cancelliere del tribunale si commuove appresa la notizia La figlia Federica: “Nel mio momento più buio c’eri” di Ferruccio Sansa Il più grande di Marco Travaglio Se l’idea di Giustizia avesse un volto, avrebbe il suo. Se il precetto costituzionale “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” avesse un nome, avrebbe ...

E' morto Francesco Saverio Borrelli |Ha guidato il pool di Mani Pulite a Milano : Francesco Saverio Borrelli è stato il capo del pool Mani Pulite ai tempi in cui era Procuratore della Repubblica ed ex procuratore generale di Milano. Protagonista di una capitolo della storia d'Italia, per 47 anni ha indossato la toga, Borrelli si è spento in ospedale.

Morto Francesco Saverio Borrelli - il capo del pool Mani Pulite di Milano : Il magistrato era nato a Napoli nel 1930, a Milano tutta la sua carriera, dalle inchieste su Tangentopoli allo storico appello "Resistere, resistere, resistere". Era ricoverato in un hospice. Greco: "Ha fatto la storia d'Italia"

Milano : il giallo di Marco - ritrovato morto in piscina nel cuore della notte : giallo in piscina a Milano. Marco Sarcella, 28enne di Rozzano (comune distante pochi chilometri dal capoluogo lombardo) è stato ritrovato senza vita questa notte all'interno degli impianti sportivi Sant'Abbondio (periferia sud della città). Il ragazzo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe entrato senza permesso nella struttura gestita da Milanosport. Forse voleva fare una sorpresa alla fidanzata - che ha dato l'allarme - e stupirla con un ...

