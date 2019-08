Migranti : sindaco Lampedusa - ‘ridicolo farli scendere da Open Arms con il contagocce’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Ormai siamo alla farsa, al ridicolo. Se c’è un problema serio su una nave è inutile che li facciano scendere con il contagocce”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, commentando gli ultimi sviluppi sulla nave Ong spagnola. “Li facciano scendere tutti – dice -il mio discorso è sempre lo stesso un pescatore che ha bisogno di ripararsi ...

Ventimiglia - i Migranti bevono e si lavano : il sindaco fa smurare la fontanella : Gaetano Scullino l'ha fatta rimuovere, l'opposizione annuncia un'interrogazione. La Cgil: "C'è chi bacia il rosario ma non conosce l'umanità"

Migranti - Sindaco di Lampedusa accusa : ‘Sbarchi aumentati da quando c’è Salvini’ : È trascorso meno di un mese dal 7 luglio scorso, data in cui il Sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, aveva chiesto provocatoriamente aiuto al Ministro dell’Interno Matteo Salvini perché, a suo dire, l’hotspot dell’isola, destinato all’accoglienza dei Migranti, era al “collasso”. Più di 200 erano gli ospiti della struttura Lampedusana all’inizio di luglio. Oggi il Primo Cittadino torna a riaprire la polemica con il leader della Lega ...

Migranti - sindaco Lampedusa : “Salvini? Con lui gli sbarchi sono aumentati. Gli ho chiesto un incontro - non mi ha mai risposto” : “Da quando c’è Salvini al ministero dell’Interno, gli sbarchi sono aumentati. Quello che è diminuito è il numero delle persone che sono sbarcate a Lampedusa. La diminuzione dei Migranti è cominciata nel 2017, e nel 2017 sono arrivate meno persone rispetto al 2016”. sono le parole del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, nel corso della trasmissione “Che succede in città”, su Radio Cusano Campus. Martello, che è anche presidente del ...

Migranti : Pd Lampedusa - 'sindaco conferisca cittadinanza onoraria a Carola Rackete' : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - Il conferimento della cittadinanza onoraria a Carola Rackete di Lampedusa è stata chiesta dal segretario del Pd dell'isola al sindaco Salvatore Martello. "Egregio Signor Sindaco, Sigrnor Presidente del Consiglio Comunale, con la presente formuliamo all’amministrazione

Mimmo Lucano - altro scandalo a Riace : per chi usava soldi e case destinate ai Migranti il sindaco-eroe del Pd : Accolto a Riace con i soldi per i migranti. Protagonista involontario del nuovo scandalo è Beppe Fiorello, l'attore (fratello di Rosario Fratello) che avrebbe dovuto interpretare il sindaco Mimmo Lucano in una fiction Rai poi sospesa a causa dell'indagine che ha coinvolto lo stesso esponente Pd. L

E ora il sindaco di Lampedusa chiede aiuto a Salvini : "Qui troppi Migranti" : Serena Pizzi Ora il sindaco di Lampedusa chiede aiuto al Viminale: "Ci sono troppi immigrati nell'hotspot. È al collasso" Evidentemente il comportamento della nave Sea Watch 3 e di Alex sta scatenando qualche malumore, anche nei più convinti sostenitori di "apriamo i porti". Forse, più in generale, le ong che si comportano come meglio credono stanno stancando un po' tutti. E questo vale anche per il sindaco di Lampedusa, Salvatore ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'comandante ha chiesto medico - situazione drammatica' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Non li vogliono fare scendere, c'è un ordine del Viminale, ma la situazione a bordo, a quanto mi ha detto il capitano, è drammatica". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lampedusa Toto Martello che si è recato al porto dell'isola dove da oltre due ore ha attraccato,

