Migranti | la testimonianza del sopravvissuto salvato da Malta | “Sono morti in 14 mentre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) “Eravamo in 15 su un gommone e solo io sono vivo. Dio ha mandato i maltesi a salvarmi”. Mohammed Adam Oga è rimasto undici giorni alla deriva in mare, ha visto morire, giorno dopo giorno, i suoi compagni di viaggio, tra cui una donna incinta. Quando le Forze armate maltesi lo hanno, lo hanno trovato svenuto sul corpo di un altro migrante, morto, nella barca con cui hanno tentato la traversata del Mediterraneo. Sull’imbarcazione, partita dal porto libico di Zawia erano in quindici: Mohammed, due ghanesi, due etiopi e tutti gli altri somali. Sulla terra ferma è arrivato solo lui. “Non avevamo cibo, né acqua e carburante”, racconta il 38enne al Times of. “Siamo stati in mare 11 giorni. Abbiamo iniziato a bere l’acqua di mare. Dopo cinque giorni, sono morte due persone. Poi, ogni giorno altre due”. Attivista politico del Fronte di ...

