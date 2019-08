Migranti | fondatore Open Arms contestato sul molo da lampedusani ‘Portateli altrove’

Fonte : sportfair

(Di venerdì 16 agosto 2019) Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Ma perché continuate a portarli qui? Non li vogliamo. Portateli altrove”. Con queste parole un gruppo dihaaldi Lampedusa ildiOscar Camps e Riccardo Gatti. “Questi guadagnano 5.000 euro al mese – grida un altro – e noi moriamo di fame”. “Siete voi a insistere per portarli qui – dice un’altra persona – perché non li portate in Spagna o in Francia?”. L'articolosulda‘Portateli altrove’ SPORTFAIR.

