Messina | sindaco Ucria | ' la nostra comunità è sconvolta'

Sindaco di Messina Cateno De Luca esulta per lo sgombero dei clochard e posta il video : Il Sindaco di Messina Cateno De Luca è stato attaccato sui social per aver postato sul suo profilo Facebook le immagini dello sgombero di due senzatetto che sostavano sul marciapiede davanti al Palacultura: "sgombero in corso dei nuovi padroni della struttura! Si inizia ad applicare l’ordinanza del Sindaco De Luca!", ha commentato in toni entusiastici.Continua a leggere