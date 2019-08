Messina : duplice omicidio per parcheggio - il fermato portato in carcere (2) : (AdnKronos) – Una spedizione punitiva finita male. Una ‘vendetta’ che si è trasformata in una tragedia. Secondo quando ricostruito dai militari, Russo era in vacanza per il ferragosto ad Ucria insieme ad alcuni parenti e proprio nei giorni scorsi avrebbe litigato con un familiare delle vittime per un parcheggio nel centro storico del paesino dei Nebrodi. Ieri sera, intorno alle 21, Antonino Contiguglia avrebbe deciso di ...

Messina : duplice omicidio per parcheggio - il fermato portato in carcere (3) : (AdnKronos) – Arrivati a casa di Russo, la lite è subito degenerata e qualcuno – rimane ancora da capire la dinamica esatta – ha estratto una pistola calibro 7,65 con cui il fermato ha sparato uccidendo Antonino Contiguglia e il nipote Fabrizio. Il terzo nipote, Salvatore, è invece rimasto solo ferito ed è ricoverato presso l’ospedale di Messina. Ulteriori dettagli saranno forniti dal procuratore capo di Patti ...

Messina - duplice omicidio a Ucria : zio e nipote uccisi a colpi di fucile : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera 15 agosto, giorno di Ferragosto, a Ucria, nel messinese, dove uno zio e un nipote, rispettivamente di 60 e 30 anni, sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco, precisamente con un fucile. Le vittime sono Antonino e Fabrizio Contiguglia. Durante la sparatoria sarebbe stato anche ferito un parente dei due, che però non è grave e non si troverebbe in pericolo di vita. Tutto sarebbe nato per una lite ...

È stato Fermato nella notte dai carabinieri il giovane sospettato di essere il responsabile della sparatoria costata la vita a due persone a Ucria, in provincia di Messina. Le vittime sono Antonino e Fabrizio Contiguglia, rispettivamente 60 e 30 anni, zio e nipote.

