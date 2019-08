Matteo Salvini | oltre il rimpasto Fonti riservate | Ha offerto a Di Maio la

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5S-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

"Bisogna impedire il voto voluto da Matteo Salvini" dice Renzi a Le Monde : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano francese Le Monde che "bisogna impedire il ritorno alle urne voluto da Matteo Salvini". Nel colloquio, pubblicato in apertura sul sito dell'autorevole quotidiano francese, il senatore del Pd spiega "il suo tentativo" di parlare con il M5s per cercare di evitare una catastrofe economica e una deriva estremista. "Questo governo ha promesso di cambiare ...

Giorgia Meloni - il retroscena : il grande dubbio sulla mossa di Matteo Salvini : Comunque vada, è il ragionamento all'interno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni potrà soltanto guadagnarci. Mentre la crisi di governo è in atto, la leader di Fdi sa che se si andrà alle urne otterrà un consenso superiore a quello registrato l'anno scorso, altrimenti continuerà nella sua opposizio

Open Arms sbarcati a Lampedusa altri tredici migranti per motivi medici. Matteo Salvini non cambia idea : La Open Arms è ancora nelle acque di Lampedusa con 147 migranti a bordo. Nella notte si è resa necessaria l'evacuazione urgente di 13 persone per motivi medici. "Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare lo sbarco di tutte le persone, che l'emergenza medica diventi insos

Pietro Senaldi - sul piano kamikaze di Matteo Salvini : "Il suo pare proprio un suicidio". Cosa non quadra : A Ferragosto tutti vorrebbero starsene tranquilli. Invece siamo alle prese con questa crisi di governo della quale l' unica Cosa che si capisce è che è un bordello, o per i più raffinati un rebus. Vorrà dire che, per aguzzare l' ingegno, gli italiani in spiaggia si porteranno i giornali al posto del

Matteo Salvini - "i sondaggi non servono" - l'altro Matteo l'ha incastrato. La durissima lezione : Salvini ha ragione, ma ha perso. Renzi ha torto, ma ha vinto. In Italia, salvo colpi di scena tipo arrivo degli Ufo, si realizzerà quello che con abilità sfacciata, e faccia come il culo, ha ordito sin da principio di questo agosto il Matteo fiorentino. Pareva sparito, a cuccia con la coscetta di po

Vittorio Feltri : "Matteo Salvini - la tua è una mossa suicida. Così le elezioni te le sogni" : Caro Salvini, ti scrivo per dirti che non ho capito le tue ultime, e anche penultime mosse. Spero che tu me ne possa spiegare il senso. Per oltre un anno hai governato insieme ai ciula del M5S, con i quali hai pure litigato di brutto, ma tutto sommato sei riuscito a tenere stretta la compagnia del f

Matteo Salvini - mossa disperata : vuole tener in vita il governo. Maxi rimpasto : chi piazza : Da Castel Volturno Matteo Salvini cerca di fermare quello il governo dell'inciucio e riapre la porta agli alleati del Movimento 5 stelle. "Ogni giorno ha la sua pena. Il mio telefono è sempre acceso, sono la persona più paziente del mondo. Certo, o c'è un governo che governa, e fa le cose, senza tro

Matteo Salvini nel panico : "Se il governo Pd-M5s parte - noi rimaniamo all'opposizione per anni" : "Se questo governo parte, è altamente probabile che duri a lungo. E per noi è un problema, perché rischiamo di finire all'opposizione per anni". Matteo Salvini si sfoga in privato durante gli incontri politici avuti in occasione della commemorazione della tragedia del ponte Morandi. Il ministro dell

Come se nulla fosse successo Matteo Salvini vuole tornare con Luigi Di Maio : E’ questo il futuro leader del centrodestra? Alleato con i grillini! Prima dice di volere staccare la spina al Governo,

Pierferdinando Casini : "Un governo Pd-Movimento 5 stelle durerà. Colpa dell'arroganza di Matteo Salvini" : "Non avendo la possibilità di aprire una crisi ordinata, Matteo Salvini ha aspettato la chiusura del Parlamento per aprirla. Una scelta inedita nella storia della repubblica", commenta Pierferdinando Casini in una intervista a Il Giorno. Un errore "di quelli che si ricorderanno negli annali" perché

Luigi Di Maio : "Matteo Salvini ora è pentito ma ormai la frittata è fatta - inutile che sbraita" : "Ha fatto tutto da solo" Matteo Salvini "per tornare dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Silvio Berlusconi. Ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta", scrive Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook e affonda: "Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna". Il capo politico del Movimento 5

Matteo Salvini - dietrofront Lega? Nel partito girano strane voci : cosa può accadere dopo la sfiducia a Conte : Tutto, su quello che accadrà dopo il 20 agosto, sembra in continua evoluzione. Ora si prospetta anche un'altra ipotesi, quella di un contratto bis tra Lega e M5s per andare avanti con il governo gialloverde. A far presagire questa possibilità è - secondo Il Giornale - una dichiarazione del ministro