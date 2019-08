Maniaca della bellezza | spende 1 290 euro per intervento di chirurgia estetica al gatto

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una spesa incredibile quella fatta da una donna cinese che ha sborsato 1.290per undial. La donna ha detto che in particolare non le piaceva la forma degli occhi dele per questo si è rivolta a un chirurgo estetico e ha sottoposto il suoa unchirurgico. La cinese, originaria di Nanchino, è stata aspramente criticata sui social. Un medico di una nota clinica veterinaria cinese ha detto che praticarea gatti e cani, in Cina sta diventando una moda. Il medico stesso però ha detto che in particolare l’agli occhi richiesto dalla donna cinese per il suoè molto pericoloso per l’animale perché rischia la cecità oltre a poter avere problemi per l’anestesia. Ilora si sta riprendendo pian piano dall’operazione e la sua padrona rassicura tutti dicendo che l’operazione ...

