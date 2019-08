Manchester United – Fuori al Centro Sportivo spunta un divieto per calciatori e tifosi

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 16 agosto 2019) Per ie idelnon sarà più possibile fermarsialdi Carrington Per ie idelnon sarà più possibile fermarsialper autografi e selfie Per questioni legate alla sicurezza non sarà più possibile fermarsi all’uscita deldi Carrington. Ilriguarda sia giocatori che supporters. Come riportato dalla stampa locale, è stato messo un cartello che vieta la sosta delle macchine di giocatori e staff delloe viene impedito aidi restare in strada per bloccare le auto: “Ainon è permesso fermarsi e firmare autografi a causa di pericoli in strada”. Mentre per i fan dei Red Devils ilè di “ammassarsi”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI Valderrama su James: ...

ManUtdMEN : Dimitar Berbatov compares Paul Pogba to former Manchester United teammate #mufc - FabrizioRomano : L’Inter ha trovato l’accordo definitivo col Manchester United per Romelu Lukaku. Scambio di documenti in corso, si… - FabrizioRomano : L’Inter ha presentato la sua nuova offerta ufficiale per Romelu Lukaku ed è fiduciosa, il giocatore preme: si atten… -