Mable & The Wood | il metroidvania di Triplevision Games | arriva su Steam questo mese

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 16 agosto 2019) Attraverso un comunicato stampa, Graffitihanno annunciato che il; Thearriverà su PC viaad un prezzo di 14,99 euro a partire dal 23 agosto, mentre le versioni del gioco per Xbox One e Nintendo Switch saranno disponibili in futuro.; Theè unin cui potrete assumere la forma dei boss che ucciderete, cambiando così il vostro modo di esplorare un mondo interconnesso. Ma è anche unin cui non si è costretti a uccidere nessuno.La strana setta che vi ha resuscitato parla di un'antica profezia, secondo la quale ucciderete le grandi bestie, assumerete la loro forma e userete i loro poteri per salvaremondo in declino. E se si sbagliassero? La profezia è antica, e col tempo le parole perdono il loro significato.Leggi altro...