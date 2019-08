Luglio 2019 il mese più caldo degli ultimi 140 anni | ancora caldo ad agosto

Luglio 2019 è stato il mese più caldo degli ultimi 140 anni : Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato nel mondo negli ultimi 140 anni. Con una temperatura media globale di 0,95 gradi sopra la media del ventesimo secolo, ha battuto perfino il record del Luglio 2016. A soffrirne sono stati i ghiacci polari, ridotti ai minimi storici: in Artico sono scesi del 19,8% sotto la media, mentre in Antartide del 4,3%. A indicarlo è l’ente americano per le ricerche ...

NOAA : “Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra”. Il 2019 potrebbe essere il 2° anno più caldo di sempre : La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha appena annunciato che luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. Il luglio di quest’anno ha battuto quello del 2016 come mese più caldo di sempre. Le registrazioni risalgono al 1880. Le aree che hanno avuto le variazioni più significative rispetto alle loro temperature massime normali sono state Alaska, Europa centrale, parti settentrionali e sudoccidentale di ...

Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l’aggiornamento con la EMUI 9.1 e le patch di sicurezza di Luglio 2019 : Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l'aggiornamento software con la nuova EMUI 9.1 e le patch di sicurezza relative al mese di luglio 2019. L'articolo Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l’aggiornamento con la EMUI 9.1 e le patch di sicurezza di luglio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Caldo record in Italia - +2°C a Luglio : estate 2019 tra le più bollenti dal 1800 : L’ultima ondata di calore conferma l’anomalia di una estate 2019 che sale fino ad ora in Italia sul podio tra le più bollenti dal 1800, piazzandosi al terzo posto per effetto di un mese di Luglio con +2°C in più rispetto alla media storica mentre giugno aveva fatto registrare una temperatura superiore di +3,3°C rispetto alla media. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle elaborazioni su dati Isac Cnr nel sottolineare che ...

Volley - Preolimpico 2019 : domani Italia-Australia (10 Luglio). Programma - orari e tv : Sabato 10 agosto si giocherà Italia-Australia, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al PalaFlorio di Bari andrà in scena una partita fondamentale nella corsa verso la rassegna a cinque cerchi, gli azzurri scenderanno in campo per sfidare i sempre indisiosi aussies e per inseguire una vittoria importante alla vigilia del decisivo scontro diretto con la Serbia in Programma domani sera. La nostra Nazionale di ...

Analisi meteo di Luglio 2019 per la provincia di Belluno : mese piovoso - temperature più alte del normale : Di seguito l’Analisi meteorologica del mese di Luglio 2019 per la provincia di Belluno a cura di Bruno Renon. “Questo mese è risultato un po’ più caldo del normale, poco soleggiato, molto instabile, ma nel complesso normalmente piovoso. Le condizioni di frequente instabilità estiva che sono tipiche di giugno e normalmente si attenuano in Luglio, quest’anno hanno mostrato un comportamento inverso, con un giugno eccezionalmente ...

Social World Film Festival 2019 programma giornaliero e ospiti dal 27 Luglio al 4 agosto a Vico Equense : Social World Film Festival 2019 programma giorno per giorno Comincerà sabato 27 luglio fino al 4 agosto una delle rassegne più interessanti dell’estate. A Vico Equense, località immersa nella ...

SuperQuark – Quinta puntata del 31 Luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Quinta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Quinta puntata | 31 luglio 2019 Apre la Quinta puntata il documentario naturalistico della BBC che giungerà in India, nella riserva di Bandhavgarh, […] L'articolo SuperQuark – Quinta puntata del 31 luglio 2019 – ...

IL CALENDARIO DI Luglio 2019 : Eccovi, come sempre, il CALENDARIO delle uscite mensili in sala. Di seguito, tutti i film al cinema a LUGLIO 2019

Ciné – Giornate di Cinema 2019 - a Riccione dal 2 al 5 Luglio : Dal 2 al 5 luglio, torna a Riccione Ciné – Giornate di Cinema: è giunta alla nona edizione la manifestazione estiva dell’industria Cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione con ANEC ed ANEM, prodotta ed organizzata da Cineventi per la direzione di Remigio Truocchio. Occasione per fare il punto sulla prossima stagione Cinematografica, vedrà anche moltissimi ...

Secondo Jetcost Roma tra le mete preferite dagli italiani ed europei per Luglio 2019 : Si scelgono ancora una volta mete nazionali per le vacanze Molti degli italiani che hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio hanno optato per Roma, che risulta, infatti, tra le 5 destinazioni più ricercate al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Napoli, Bologna, Lamezia Terme, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste dai ...