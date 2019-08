L' oroscopo del giorno sabato 17 agosto | Sagittario innamorato | Vergine brillante

L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 d'agosto - 1ª sestina : pagelle - Vergine 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2019 è arrivato con precisione cronometrica al consueto appuntamento con l'Astrologia. In chiaro nel presente contesto le analisi astrali relative ai prossimi sette giorni, redatte con cura prendendo spunto dalle effemeridi del periodo. Nello specifico, diciamo pure che tutto il resoconto è stato inquadrato sulla quarta settimana dell'attuale mese tenendo in considerazione i soli primi sei simboli ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 17 agosto : Gemelli riflessivo - Scorpione affascinante : I cieli astrologici sono in fermento e accolgono gli incroci planetari sprigionando nuovi modi di amare, sensibili e magici. Lo zodiaco diventa così il palcoscenico di storie appassionate e avvincenti, dove gli influssi di una Luna in Pesci si fanno sentire e spingono l'amore a raggiungere mete mai toccate. L'oroscopo dell'amore di coppia segna un nuovo appuntamento avvincente che solo le previsioni astrologiche segno per segno sanno rendere ...

L'oroscopo del weekend - 17 e 18 agosto : serena la Vergine - meglio lo Scorpione : Un'altra settimana sta per volgere al termine, quali saranno i presagi degli astri per questo weekend? La seconda metà di agosto inizia in maniera positiva per lo Scorpione e il Capricorno, per i quali le stelle lasciano presagire un buon momento di recupero. La Vergine, grazie agli influssi della Luna, vivrà due giornate serene in compagnia delle persone care e degli amici. Ecco di seguito L'oroscopo del fine settimana, sabato 17 e domenica 18 ...

L'oroscopo della settimana fino al 25 agosto di tutti i segni : progetti per Pesci : L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto si prospetta pieno di cambiamenti per la Vergine, mentre la Bilancia sarà più tollerante rispetto al solito. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: siete delle persone molto passionali e avete parecchia paura di soffrire. Alcuni potrebbero aver deciso di mettersi alla prova. In ambito lavorativo dovrete cercare di essere più ottimisti: ...

oroscopo del fine settimana 17 e 18 agosto : buon momento in amore per il Capricorno : Weekend in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche e cosa hanno in serbo le stelle per le giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto 2019. Di seguito, amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: la Luna sarà nel vostro segno zodiacale e potrete vivere delle belle emozioni in campo sentimentale. Nel lavoro, soprattutto domenica, avrete molta voglia di fare....Continua a leggere

L'oroscopo del giorno - venerdì 16 agosto : Sagittario fortunato - Leone monotono : Durante la giornata di venerdì 16 agosto i nativi Toro dovranno essere piuttosto prudenti sul posto di lavoro, mentre per Sagittario sarà una giornata molto fortunata in amore. I nativi Pesci farebbero meglio a mantenere la calma con i colleghi, al contrario i Gemelli saranno pazienti e astuti. Infine ci sarà tanto amore per i nativi Ariete, mentre chi è dello Scorpione avrà una gran fretta di iniziare subito dei nuovi progetti lavorativi. Di ...

L'oroscopo del weekend dal 16 al 18 agosto : Ariete annoiato - Toro premuroso : L'oroscopo del weekend di compreso fra venerdì 16 e domenica 18 agosto vede lo spostamento della Luna dal cielo astrologico dell'Acquario in quello dei Pesci. I sentimenti prendono il volo e diventano più romantici anche per Cancro, Scorpione, Capricorno e Toro nelle giornate di sabato e domenica. Le previsioni astrali gettano così un fascio di luce luminosa sulla sensibilità di ciascun segno zodiacale, alle prese con le faccende ...

oroscopo del giorno 17 agosto - da Ariete a Vergine : ottimo inizio week-end per Scorpione : L'Oroscopo del giorno 17 agosto 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul sesto giorno della corrente settimana. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, questo sabato messi sotto analisi in relazione agli ultimi sei simboli astrali. Sotto analisi dunque Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, valutati come al solito in base al proprio indice di positività espresso nell'attesissima classifica stelline. ...

L'oroscopo del 15 agosto : Ferragosto rilassante per Sagittario e Acquario : L'oroscopo del 15 agosto è pronto a svelare come sarà Ferragosto per tutti e 12 i segni zodiacali. Giornata da favola per il Cancro. Successo in amore per i nativi del Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per questa giornata di Ferragosto da Ariete a Pesci. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete – In questo Ferragosto un po' tutto è bloccato. Ciò che è rimasto da completare o da chiarire oppure da migliorare è rinviato a settembre. ...

L'oroscopo del 15 agosto : belle emozioni per Capricorno - incertezze per i Gemelli : In arrivo la giornata di Ferragosto 2019. Cosa prevedono le stelle dei singoli segni per il 15 agosto? Di seguito oroscopo e previsioni con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Previsioni e oroscopo 15 agosto 2019: le previsioni dei dodici segni zodiacali Ariete: in amore periodo di conquiste e nuove relazioni. Con una persona dell'Acquario o del Capricorno potreste avere qualcosa da ridire. Nel lavoro un po' di agitazione per certi ...

L'oroscopo del giorno 16 agosto da Bilancia a Pesci : la Luna cambia segno - Acquario vola : L'oroscopo del giorno 16 agosto 2019 porta in primo piano il nuovo transito Lunare. In merito a quanto appena detto, l'Astrologia annuncia con piacere l'imminente arrivo della Luna in Pesci. Iniziamo dunque come sempre a mettere in evidenza quali saranno i segni fortunati di venerdì. Sotto analisi in questa sede i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

oroscopo del 2 settembre : lavoro in rialzo per Vergine e Pesci : La giornata di lunedì 2 settembre sarà molto faticosa dal punto di vista lavorativo, e ciò sarà dipeso dal fatto che molti segni dello zodiaco ancora non si sentiranno pronti per ritornare sul posto di lavoro o comunque non hanno le energie per farlo. Eccezioni a questa sorta di “regola” saranno i nativi del segno del Leone e dell'Ariete in particolare, mentre non ci saranno risvolti significativi per il segno della Bilancia e il Sagittario. ...

L'oroscopo del weekend 17-18 agosto : Sagittario 'voto 9' - divertimento per Leone : Durante il fine settimana che va dal 17 al 18 agosto alcuni segni zodiacali penseranno soltanto a divertirsi e a rilassarsi come i nativi Leone e Sagittario, mentre ci saranno alcuni problemi in ambito sentimentale per la Bilancia e l'Acquario. Fine settimana in risalita per i nativi Ariete, mentre Gemelli coglierà l'occasione per concedersi una breve vacanza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per il weekend dal 17 al ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 15 agosto : Toro nervoso - Cancro possessivo : I transiti planetari nelL'oroscopo dell'amore di coppia, assumono grande importanza poiché sottolineano il modo di vivere le emozioni e i sentimenti in maniera sensibile e intuitiva. I segni zodiacali potranno cavalcare l'onda di queste configurazioni astrali, avviando cambiamenti profondi in coppia o approfondendo le emozioni nelle relazioni già stabili. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Intuizioni profonde nelL'oroscopo ...