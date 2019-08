Lite a colpi di martello - uomo in fin di vita : Roma, 16 ago. (AdnKronos) – Un uomo di 41 anni è in fin di vita dopo una Lite a colpi di martello avvenuta in un’abitazione di Montecompatri, in provincia di Roma. Sul posto ieri mattina verso le 6 sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Frascati. Il ferito è un uomo del posto che la sera prima aveva chiesto ospitalità a una coppia che vive nell’appartamento di via Intreccialagli. Non è ...

Messina - Lite per il parcheggio : zio e nipote uccisi a colpi di fucile - fermato l'omicida : La lite per il parcheggio finisce in tragedia: due persone, Antonino e Fabrizio Contiguglia, zio e nipote di 60 e 30 anni, sono stati uccisi a Ucria (Messina) questa sera a colpi di fucile dopo una...

Messina - Lite per il parcheggio : zio e nipote uccisi a colpi di fucile - caccia all'omicida : La lite per il parcheggio finisce in tragedia: due persone, zio e nipote di 60 e 30 anni, sono stati uccisi a Ucria (Messina) questa sera a colpi di fucile dopo una lite nata per parcheggio con...

Palermo : interviene per sedare Lite tra coniugi ma viene colpito al volto - è grave : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri della Stazione di Marineo (Palermo) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di V.r., 37enne di Marineo. L’arrestato, la notte dell’ 8 agosto, dopo essere intervenuto durante una lite tra

EMUI 9.1 colpisce ancora - su Huawei Mate 20 Lite è in rilascio : EMUI 9.1 è ovunque oramai e il rilascio dell'aggiornamento su Huawei Mate 20 Lite è una nuova tappa del rilascio globale dell'interfaccia software su un gran numero di device del brand. Dopo alcune apparizioni sporadiche dell'aggiornamento EMUI 9.1 su esemplari di Huawei Mate 20 Lite cinesi ma solo attraverso Firmware Finder avvenute nel mese di luglio, ecco che oggi 13 agosto la distribuzione del nuovo pacchetto è globale e diffusa. Come ...

Lite tra passeggeri in aereo : lei lo prende a colpi di laptop in testa : "Smettila di guardare altre donne". È finito sui social diventando virale il video della furiosa Lite scoppiata tra due...

Udine - muore accoltellato ragazzo di 18 anni : “Colpito da un minorenne durante una Lite” : Un ragazzo albanese di diciotto anni è morto all’ospedale di Udine dopo essere stato accoltellato da un altro giovane, un connazionale ancora minorenne ospite di una struttura di accoglienza. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì. I due giovani avrebbero litigato per futili motivi.Continua a leggere

Pescara - Lite per il parcheggio finisce in tragedia : 56enne colpito e ucciso - caccia all’uomo : La tragedia durante una lite per futili motivi tra sconosciuti in strada. La vittima è un uomo di 56 anni che si è accasciato al suolo esanime dopo essere stato colpito durante l'acceso diverbio. L'altra persona coinvolta si è data la fuga ed è ricercato ora dai carabinieri.Continua a leggere