Lirica | Teatro Massimo Palermo | Bonisoli firma conferma nomina Giambrone

Lirica : Consiglio indirizzo Teatro Massimo - ’no ragione ostativa per Giambrone’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Dopo ampia discussione, il Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo ritiene che risulti non contestate né contestabile la legittimità della procedura e della relativa proposta di nomina a Sovrintendente di Francesco Giambrone e per quanto richiesto ritiene non sussistere alcuna ragione ostativa di opportunità in considerazione dell’assoluta specificità, importanza ed autonomia ...

Lirica : Consiglio indirizzo Teatro Massimo conferma unanimità per conferma Giambrone : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – Il Consiglio d’indirizzo del Teatro Massimo di Palermo conferma all’unanimità la scelta di Francesco Giambrone alla guida dell’ente lirico. Una riunione straordinaria convocata dal sindaco Leoluca Orlando, che presiede la Fondazione del Teatro Massimo, dopo la lettera inviata dal ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli, che ha espresso dubbi sulla conferma di Giambrone, in ...

Lirica : Mibac - ‘Fondazione Teatro Massimo Palermo valuti conferma Giambrone’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha inviato una missiva al presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, per chiedere al Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico di esprimersi sull’opportunità di confermare alla carica di sovrintendente del Teatro il fratello dell’attuale vicesindaco”. Così, una nota del ...

Lirica : Mibac - ‘Fondazione Teatro Massimo Palermo valuti conferma Giambrone’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha inviato una missiva al presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, per chiedere al Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico di esprimersi sull’opportunità di confermare alla carica di sovrintendente del Teatro il fratello dell’attuale vicesindaco”. Così, una nota ...

Lirica : Davide Enia su caso Teatro Massimo - ‘Come è misera la vita negli abusi di potere’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Io di min..ate ne ho sentite tante e tante ne ho dette, ma una min..ata così colossale come quella che ha bloccato la riconferma di Giambrone al Teatro Massimo, onestamente, mai. E tifo Palermo e m’accollavo anni e anni di Zamparini. Io boh. Com’è misera la vita negli abusi di potere”. Così, lo scrittore e autore Davide Enia parlando dei dubbi sollevati dal ministro dei Beni ...

Lirica : Presidente Ars - ‘vergognoso Bonisoli su Giambrone al Teatro Massimo’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “La posizione del ministro della Cultura Alberto Bonisoli sul Sovrintendente del Teatro Massimo Francesco Giambrone è semplicemente vergognosa”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, parlando dei dubbi sollevati dall’esponente del Governo gialloverde sulla riconferma di Francesco Giambrone alla guida del Teatro, a ...

Teatro Regio - il nuovo sovrintentende Schwarz annuncia un’opera sul calcio e finali interattivi : “La Lirica al tempo di Netflix” : un’opera sul calcio, un Teatro più aperto e contemporaneo, finali ‘interattivi’ da lasciare alla scelta del pubblico: così Sebastian Schwarz, il nuovo sovrintendente del Teatro Regio di Torino, immagina il futuro dell’opera lirica. “Il compito di un ente lirico è quello di portare avanti il ricco patrimonio di 420 anni di storia nell’epoca di Netflix e degli smartphone”, ha detto nella conferenza stampa di presentazione, alla ...