L’ex governatore del Colorado John Hickenlooper si è ritirato dalle primarie del Partito

Roberto Formigoni - concessi i domiciliari alL’ex governatore : uscirà dal carcere : Roberto Formigoni uscirà dal carcere di Bollate dopo 5 mesi di detenzione. L’ex governatore della Lombardia, condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 10 mesi, ha ottenuto il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano per scontare la pena ai domiciliari. L’ex presidente della Regione, ritenuto colpevole nell’ambito del processo Maugeri-San Raffaele, era stato condotto in cella lo scorso 22 febbraio dopo la pronuncia ...