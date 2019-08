Le palle del cricket e quelle su De Rossi

Liverpool - il palleggio più bello di Salah : il video dell’attaccante col bambino senza gambe : Mohamed Salah palleggia e un bambino, con entrambe le gambe amputate, risponde di testa. Lo scambio, ripreso dalle telecamere del Liverpool, va avanti per alcuni secondi e alla fine si aggiunge anche un altro giovane fan dell’attaccante egiziano. Il gesto, ripetuto poi tra tutti i compagni di squadra, è avvenuto ieri alla vigilia della Supercoppa europea contro il Chelsea, in programma per questa sera allo stadio di Instanbul. Il piccolo ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : Italia seconda alle spalle della Gran Bretagna - centrate le Finali di Barcellona : L’ultima tappa della Jumping Nations Cup a Dublino, in Irlanda, regala il colpo di coda della Gran Bretagna, che vince la prova e per soli cinque punti si qualifica alle Finali di Barcellona, in programma ad inizio ottobre, con in palio un pass per le Olimpiadi approfittando del passo falso dell’Olanda, soltanto quinta oggi, che resta esclusa assieme a Germania ed Austria. Per l’Italia si trattava praticamente di una formalità ...

Di Maio e la tagliola del secondo mandato : «Pugnalato alle spalle il Paese» : «È finita». Quando Matteo Salvini esce dalla stanza del premier Conte, Luigi Di Maio, anche lui a Palazzo Chigi, capisce che la situazione è precipitata. E che non...

Spoiler 'Una vita' al 10 agosto : Blanca scopre l'indirizzo del dottor pallero : Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita", scritta ed ideata da Aurora Guerra, la stessa autrice de "Il segreto". Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 5 al 10 agosto. Si segnala che, anche questa settimana, "Una vita" andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 e il sabato sera in prime time su Rete 4 a partire dalle ...

Tour de France – Alaphilippe scatena anche i bimbi - tifo pazzesco di una indemoniata baby tifosa sulle spalle del padre [VIDEO] : tifosi pazzeschi al Tour de France: la baby fan di Alaphilippe non passa inosservata nella penultima tappa della Grande Boucle Il ciclismo è uno sport che appassiona grandi e piccini. Nelle strade in tantissimi danno tutto il loro supporto ai propri idoli che competono per le importanti corse a tappe. Se a volte i tifosi sono protagonisti di spiacevoli episodi, che mettono in pericolo i corridori, altre volte invece regalano delle piccole, ...

Luigi Di Maio - voto sul nuovo M5S : metà del popolo grillino gli volta le spalle : Per i 5 Stelle vale un po' lo stesso discorso del Pd che riesce a "vincere" sì ma solo alle primarie interne. A Luigi Di Maio la piattaforma Rousseau sta facendo lo stesso effetto: in mancanza di successi sul campo, da qualche tempo a questa parte ogni votazione sul sito viene salutata come un grand

Sossio Aruta : 'ricorderò chi mi ha voltato le spalle'/ Sfogo dell'ex Uomini e Donne : Amaro Sfogo di Sossio Aruta, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne: 'ricorderò chi mi ha voltato le spalle e...'.

Calciomercato Inter - c’è l’ultimatum dello United per Lukaku : nerazzurri con le spalle al muro : Il club nerazzurro ha ricevuto dallo United l’ultimatum per Lukaku, considerando che il mercato in Premier chiude l’8 agosto Il tempo stringe e Romelu Lukaku si allontana sempre più dall’Inter, considerando le distanze che restano tra il Manchester United e il club del presidente Zhang Jr. AFP/LaPresse Secondo la stampa inglese, i ‘Red Devils‘ hanno inviato l’ultimatum ai nerazzurri, chiedendo chiarezza ...

Di Maio riunisce i suoi : "Colpiti alle spalle da offese e falsità della Lega" : Il vicepremier Luigi Di Maio ha riunito i capigruppo e i suoi, tra gli altri presenti Stefano Buffagni e Riccardo Fraccaro. Durante la riunione, si apprende, Di Maio avrebbe sottolineato: “Siamo stati colpiti alle spalle, le offese e le falsità dette nelle ultime 48 ore contro il M5S non hanno precedenti. Anche contro di me. Un mare di fake news solo per screditarci, quel che è accaduto è gravissimo”.Nel corso di ...

Bitter Sweet - anticipazioni del 29° episodio : Deniz volta le spalle all'Aslan : La soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, continua ad essere molto seguita. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 18 luglio 2019, dicono che Deniz volterà le spalle all'amico Ferit Alsan. Il musicista durante una riunione che si terrà nell'azienda di famiglia deluderà il suo migliore amico e anche Engin, perché voterà a favore della sorella Demet ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi alle spalle della Russia nei preliminari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.37: Siamo quasi al termine dei preliminari del duo misto tecnico, restano la Colombia e la Cina 04.35: Ultimo punteggio delle coppie scese in vasca in questo momento per il Kazakistan: il duo Issayeva/Makhanbetiyarov ha concluso la sua eliminatoria con 71.7055 04.30: Terzo punteggio, come da previsione, per la coppia nipponica in questa eliminatoria del duo misto tecnico (90.3829). Russia e ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Cerruti-Ferro seconde alle spalle dell’Ucraina nel duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto 10.40: In acque le due austriache con Anna-Maria ed Eirini Alexandri 10.38: Come da previsione, l’Ucraina si porta in vetta in questi preliminari del duo tecnico: 92.0610 il punteggio ampiamente davanti alle azzurre Cerruti/Ferro. 10.36: In acqua una delle coppie più quotate, ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard mette i Clippers spalle al muro : la modifica del contratto lo ‘adegua’ a Paul George : Kawhi Leonard modifica il suo contratto con i Clippers: sarà un triennale con scadenza uguale a quella di Paul George Kawhi Leonard si è dimostrato un grande stratega in queste settimane. Mentre tutti i free agent di livello hanno firmato nei primi giorni di Mercato, Kawhi e il suo entourage si sono presi del tempo per decidere la sua prossima destinazione. L’ex Raptors ha studiato la situazione, contattato diverse superstar e si è poi ...

All'Europarlamento i Brexiteer danno le spalle all'Inno dell'Ue : Oggi al Parlamento europeo i membri del partito per la Brexit di Nigel Farage si sono alzati in piedi e hanno voltato le spalle durante l’inno dell’Unione europea, all’inizio della seduta plenaria. “Pensano di essere intelligenti, ma sono solo patetici”, ha commentato l’europarlamentare laburista Ri