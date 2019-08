Lascia 3 cani chiusi per ore in furgone sotto il sole | denunciata

Tre cani chiusi in furgone e Lasciati sotto al sole cocente : denunciata la proprietaria : La polizia municipale di Palermo li ha trovati disidrati e boccheggianti dentro quella "trappola" rovente e li ha soccorsi...

Lascia 3 cani chiusi al caldo in un furgone : denunciata per maltrattamento di animali : A Palermo, gli agenti della Polizia Municipale hanno salvato tre cani in fin di vita prigionieri nel vano di un furgone – un Opel Movano a noleggio – posteggiato in via Giuseppe Amari. Gli agenti sono giunti sul luogo su disposizione della centrale operativa che ha raccolto la segnalazione di un cittadino. Durante il sopralluogo, apparentemente non sembrava ci fosse alcun segnale che potesse far ricondurre alla presenza di animali ...

Palermo : Lascia tre cani chiusi in un furgone - denunciata : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Per accompagnare il marito fermato dai carabinieri, aveva lasciato tre cani di grossa taglia chiusi nel retro di un furgone parcheggiato in via Giuseppe Amari, a Palermo. A salvare gli animali è stata la polizia municipale allertata dalla telefonata di un cittadino. I t

Va a fare shopping e Lascia i cani in macchina al caldo - uno chiuso in gabbia l’altro bloccato con un laccio : Due rottweiler sono stati lasciati chiusi, al caldo, in un auto all’interni di un parcheggio sotterraneo di Torino. La padrona era andata a fare shopping. E’ successo nelle ore più calde della giornata, nel centro commerciale del Lingotto, dove si sono alcuni clienti che hanno visto gli animali sofferenti per il caldo e assetati hanno dato l’allarme: i due grossi cani erano in una Renault Captur, uno chiuso in gabbia, ...