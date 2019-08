Lamborghini - Lo street artist Skyler Grey firma una Aventador S - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 16 agosto 2019) Laha commissionato allostatunitensela realizzazione di un esemplare unico diS. Dopo un anno di progettazione l'a ha creato la sua opera direttamente all'interno del nuovo reparto verniciatura di Sant'Agata Bolognese, impiegando svariate tecniche tipiche dell'arte di strada come l'utilizzo di stencil e della vernice spray. La one-off è stata svelata in California alla Monterey Car Week e sarà esposta fino a domenica 18 agosto alla TheLounge Monterey, una villa sulloceano situata vicino alla diciottesima buca del Pebble Beach Golf Course di Monterey. Tecniche combinate. La sportiva con motore V12 aspirato da 740 CV è stata verniciata con diverse tonalità arancioni e gialle abbinate a dettagli bianchi e intervallate a colature di vernice realizzate con la tecnica del drip painting e ad alcuni tori stilizzati. Sulle ...

