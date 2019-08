La Roma ingaggia Cetin per 3 milioni di euro

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ufficiale. La Roma ha acquistato Yildrim Mert Cetin dal Genclerbirligi per 3 milioni di euro. Lo annuncia il club sul suo sito. In caso di futuro trasferimento del calciatore, al club turco andrà il 10% del prezzo di cessione che superi i 5 milioni di euro. Cetin ha firmato un contratto quinquennale. Indosserà la maglia numero 15. Il ds Petrachi ha così commentato l'operazione: "Siamo contenti di portare a Roma Mert, un profilo giovane ma di grande prospettiva. Mi auguro che possa confermare presto le potenzialità che abbiamo visto in lui". Queste le prime parole del calciatore: "Sento l'importanza della maglia che sto per vestire. Sono molto contento di essere qui, è un'emozione che non è descrivibile a parole. Sono sicuro che riuscirò a soddisfare le aspettative del Club e dei tifosi".

