La Roma cede Nzonzi in prestito al Galatasaray

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Laha ceduto inStevenal. Lo comunica il club sul suo sito. L’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del club turco, per estendere ilfino al 30 giugno 2021, a fronte di un corrispettivo pari a 0,5 milioni di euro. “Inoltre, ilavrà il diritto di acquisizione dei diritti a titolo definitivo a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di 16 milioni di euro, se esercitato entro il 30 giugno 2020, e di 13 milioni se esercitato entro il 30 giugno 2021”.è stato acquistato dallanell’estate 2018, dopo aver vinto con la Francia il Mondiale. In giallorosso ha giocato 39 partite e realizzato una rete. “Il club augura al calciatore le migliori fortune per il futuro”. L'articolo LainalilNapolista.

roma_magazine : MERCATO - Tre club su Tonelli, il Napoli non cede Hysaj con la formula del prestito - parm36282152 : Crisi rifiuti, Zingaretti cede a Raggi: verso la proroga dell'ordinanza. E il ministro Costa chiede aiuto all'Abruz… - FabrizioJuve10 : @PinoVaccaro77 Ma anche perché pino a livello di regolamento non so neanche se si può mettere una clausola del gene… -