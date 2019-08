La Lega pensa a “congelare” la mozione di sfiducia Si attende la mossa di Conte

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 17 agosto 2019) Il premier Giuseppeper ora non ha fatto sapere cosa fare dopo le comunicazioni che fara' al Senato e alla Camera. Ma - secondo quanto sostengono fonti parlamentari della maggioranza - il presidente del Consiglio non sarebbe propenso a cambiare rotta. Ovvero indietro non si torna, Salvini si e' comportato in modo sleale, deve essere lui a scusarsi e a rivedere la sua strategia. Tuttavia il vicepremier Salvini lascia che sia proprio il presidente del Consiglio a fare la sua. Ovvero a decidere se dimettersi o no. La prima strada - considerata la piu' probabile, a sentire diversi 'big' della maggioranza - porterebbe poi il 'dossier' sulla crisi sul tavolo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al momento - sempre secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - le trattative tra gli 'emissari' di Pd e M5s sono ancora in corso. Certo, Zingaretti chiude a ...

s_margiotta : una cosa è certa: presentare, come fa la Lega, mozione di sfiducia contro Governo di cui si fa parte, senza prima f… - s_parisi : Peggio del governo Lega 5S c’è solo il governo PD-5S! La vecchia e la nuova sinistra giustizialista, assistenzialis… - ValeriaValente_ : Il sindaco leghista di #Massa pensa di dire alle donne come si devono vestire? Il medioevo della #Lega si muove cal… -