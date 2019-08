La crisi di governo mette a rischio 380mila posti di lavoro

Pensioni anticipate e LdB2020 - restano dubbi sull'APE sociale con la crisi di governo : La situazione di stallo politico continua a caratterizzare il mese di agosto e con esso anche le prospettive di prosecuzione dei meccanismi di pensionamento anticipato in scadenza entro il termine del 2019. Infatti, oltre allo scivolo dell'opzione donna, anche l'anticipo sociale e quello volontario (conosciuti comunemente con il termine APE) sono in attesa di un'eventuale proroga. Si tratta di due misure che risultano importanti nel contesto del ...

crisi di governo - l’apertura di Renzi ha spiazzato tutti. Anche il Capitan (Sventura) Salvini : Era prevedibile. Siamo ad agosto e Salvini in spiaggia ha preso troppo sole, la classica insolazione. Spinto dall’euforia delle tipiche feste in spiaggia, si è sentito un super uomo e davanti a belle ballerine ha detto comando io e decido tutto io. Datemi pieni poteri e vi faccio vedere io. Bello, bellissimo ma Anche se siamo ad agosto le regole democratiche non vanno in ferie. Diciamolo subito. In questa partita e nello scenario che si stava ...

La crisi di Governo è finita? Ecco il nuovo governo grillino con Di Maio premier : Matteo Salvini lavora con i grillini per rimanere al governo. Nelle ultime ore si fa strada un nuovo governo gialloverde

crisi di governo - fonti Pd : “Salvini pronto a offrire Chigi a Di Maio”. Che smentisce : “Fake news”. Renzi : “Può accadere di tutto” : Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte alla commissione Europea. E un nuovo governo M5s- Lega con nuovi ministri graditi al Carroccio ma rispettando i rapporti di forza attualmente vigenti. Sarebbe questa la proposta che Matteo Salvini è pronto a fare al Movimento 5 stelle pur di far rientrare la Crisi di governo, da lui stesso provocata, ed evitare la formazione di una nuova maggioranza composta da grillini e Pd. A sostenerlo sono fonti ...

Daniela Santanché fa il punto sulla crisi di governo in diretta dalla spiaggia - ma ciò che accade alle sue spalle conquista l’attenzione : “Mi dispiace che la politica dia un pessimo spettacolo“, dice Daniela Santanché in diretta sui social facendo il punto sull’attuale crisi di governo, ignara del fatto che il vero spettacolo è quanto accade alle sue spalle. La senatrice di Fratelli d’Italia si trova infatti in vacanza in Versilia e ha scelto di parlare seduta su un divanetto in spiaggia, non facendo i conti con quello che accade intorno a lei. Mentre lei ...

Governo - Renzi : "E' la crisi politica più folle del mondo" | E rilancia l'alleanza col M5s : L'ex premier attacca Matteo Salvini, colpevole, a suo parere, di aver provocato la crisi per evitare la Manovra. E ancora sul decreto Sicurezza bis: "Salvare un uomo non può essere un delitto"

crisi di governo : la frittata della slealtà - tutti contro Salvini : La prima parola, per una volta, è stata del premier Conte, che ha scritto su Facebook al ministro Salvini. Poi sono venuti gli altri, con il ministro dell’Interno sempre al centro della questione perché è stato lui, a parere del resto del governo, a innescare la Crisi e gli «ex» alleati non hanno intenzione di tacere o far passare sotto silenzio l’atteggiamento del leader leghista. CONTE Anche Conte, i cui toni sono stati finora sempre ...

crisi di governo - l’ad Rai Fabrizio Salini scrive ai direttori di reti e tg : “Massimo rigore su equilibrio - trasparenza - imparzialità” : “In considerazione del quadro politico che si è delineato vi invito al massimo rigore nel rispetto dei principi di equilibrio, trasparenza, obiettività ed imparzialità in ogni genere della nostra programmazione”. Lo sottolinea l’ad Rai Fabrizio Salini in una lettera inviata – secondo quanto si apprende – ai direttori di rete e testata, alla quale allega la comunicazione dell’Agcom sul rispetto del pluralismo anche in ...

Reddito di cittadinanza tra crisi di governo e guai informatici : che cosa sta succedendo : I centri per l'impiego devono cercare al telefono i beneficiari per sottoscrivere il Patto per il lavoro, "ma non ci sono...

crisi di governo - Delrio suggerisce la via al Pd : “Con il M5s serve un accordo alla tedesca. Reddito di cittadinanza? Ha luci e ombre” : Un nuovo contratto di governo sul modello di quello che da tanti tiene in piedi la Grosse Koalition e i governi Merkel in Germania. Ma questa volta avendo “chiara l’idea di cosa serve al Paese”. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, traccia la strada che a suo avviso il Partito democratico dovrà percorrere per arrivare a un’intesa con il Movimento 5 stelle. “Ciò che serve è un accordo alla tedesca, come ...

Il film dell'anno? La crisi di governo : La sceneggiatura è un po' raffazzonata e il cast non è esattamente stellare ma i colpi di scena non mancano

Governo - Renzi a Le Monde : “crisi folle - voluta da Salvini solo per evitare la manovra” : “L’Italia è abituata alle convulsioni governative ma quella innescata da Matteo Salvini è senza precedenti. Nessuno aveva mai provocato una crisi in piena estate per non dover fare la manovra": è l'accusa rivolta dal senatore del Pd, Matteo Renzi, al vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata a Le Monde.Continua a leggere

crisi governo : Salvini pentito riapre al M5S - Di Maio : 'Frittata è fatta' : I fili di questa "Crisi di governo di mezza estate" sono sempre più ingarbugliarti. E, a pochi giorni dalle attese comunicazioni del premier Giuseppe Conte in Parlamento (previste per martedì 20 agosto) rimangono aperti gli scenari più disparati. Il ministro Matteo Salvini, infatti, dopo aver attaccato il presidente del Consiglio sulla questione migranti, ha lanciato dei segnali distensivi ai Cinque Stelle. "Il mio telefono è sempre acceso", ha ...

crisi di governo - Conte attacca Salvini e punta al bis. E ora che succede? : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra