La camicia a maniche corte uomo | sì o no?

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 16 agosto 2019) Lanon è unavera e propria, nel senso che non la si può indossare sotto la giacca, né tantomeno con la cravatta o il farfallino. Non è una polo, anche se le assomiglia. Perché più formal e da indossare dentro il pantalone (un khaki o un jeans vanno benissimo). Da anni relegata a capo stile «commenda», aka «sfigato», latorna alla ribalta. Vero, non piace a tutti e non tutti possono permettersela (l’effetto scolaretto è dietro l’angolo). Ma in molti l’hanno attesa per anni. D’altronde perché la polo asì e lano? Molti modelli strizzano l’occhio proprio alla rivale polo ma vincono per l’ampia scelta di tessuti: cotone, lino, raso e popeline. Questa estate, come la prossima. Anche solo perché più ...

nongenio : collega leghista numero 4 (20 anni) si è cambiato perché dopo deve uscire con la ragazza - è uscito dal magazzino c… - la_skinnyy : RT @gondra_one: maniche al rovescio dell'accapatoio in microfibra ed è subito camicia di forza. - picchina : RT @gondra_one: maniche al rovescio dell'accapatoio in microfibra ed è subito camicia di forza. -