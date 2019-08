Juventus | continua la preparazione in vista del match con la Triestina | De Ligt ok

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) La, questo pomeriggio, è scesa in campo alla Continassa per preparare la sfida di domani contro la. I bianconeri svolgeranno questo test amichevole per arrivare al meglio alla gara di campionato contro il Parma. Per ildel Nereo Rocco, Maurizio Sarri non dovrebbe avere a disposizione Cristiano Ronaldo che ha un piccolo fastidio muscolare. Per questo è possibile che CR7 non parta per Trieste. Dunque domani, la Juve farà le prove generali indella partita del 24 agosto senza il portoghese e in attacco potrebbe trovare posto Paulo Dybala. Le decisioni di formazione Maurizio Sarri le prenderà solo dopo l'allenamento di sabato mattina. Per la gara contro la, invece, ci sarà regolarmente Matthijs De. L'olandese mercoledì a Villar Perosa non era sceso in campo a causa di una vescica al piede ma fortunatamente ha immediatamente smaltito questo ...

