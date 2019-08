James e Bale convocati per la prima di Liga

Real Madrid - Zidane non chiude a James e Bale : “Sono qui e conterò anche su di loro” : In bilico. James Rodriguez e Gareth Bale sembrano sempre pronti ad andare via, ma l’unica certezza è che al momento sono due calciatori del Real Madrid. E nonostante siano considerati in uscita, si tratta comunque di due elementi dalle importanti qualità tecniche. Lo sa bene Zinedine Zidane, che al di là di tutte le dinamiche di mercato è ben consapevole di averli attualmente a disposizione e non ha alcuna intenzione di metterli da ...

Real Madrid - Zidane e le indicazioni di mercato : da James a Bale - da Neymar a Pogba : “James Rodriguez e Gareth Bale sono giocatori del Real Madrid, fanno parte della nostra rosa e si stanno allenando con noi. Poi da qui al 31 agosto può succedere qualcosa, ma io come tecnico devo contare su tutti”. Sono le dichiarazioni di Zinedine Zidane al termine dell’amichevole del Real Madrid dell’Olimpico contro la Roma, sconfitta ai calci di rigore per i Blancos e subito dopo sono arrivate le indicazioni di ...

Real Madrid - i convocati per la Roma : indicazioni di mercato su Bale e James Rodriguez : Il Real Madrid continua la trattativa di calciomercato con l’attaccante Neymar, sono in corso contatti con il Psg per un clamoroso ritorno. Nel frattempo i Blancos hanno diramato la lista dei convocati per l’amichevole di questa sera contro la Roma allo stadio Olimpico, nell’elenco c’è anche Gareth Bale, fuori l’acciaccato Sergio Ramos. Assenti anche Mariano Diaz e James Rodriguez, che il club ha messo sul ...

Real Madrid : Modric - James Rodriguez e Bale esclusi dall'amichevole col Salisburgo : Il Real Madrid ha avuto un'estate con molti investimenti, acquistando campioni del calibro di Eden Hazard, Luka Jovic e Ferland Mendy, mentre sono stati ceduti vari giocatori che non rientravano più nei piani di Zidane. Finora diversi club di Serie A hanno messo gli occhi sui giocatori madrileni: il Napoli è fortemente interessato al colombiano James Rodriguez, il Milan ha mostrato interesse per il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter era ...

La Stampa : Zidane spera che il mercato gli levi dai piedi Bale e James : A volte non si è mai ricchi abbastanza, scrive La Stampa. Anche i club più ricchi, come il Real Madrid, piangono. L’estate che hanno di fronte Florentino Perez e Zinedine Zidane non è delle migliori, anzi, si presenta con diversi malumori, nonostante il Real sia tornato a spendere come una volta: 373 milioni in un’estate, comprensivi dei settanta per Van De Beek. Le prime amichevoli si sono concluse con “dolorosi ...