Italia-Grecia oggi | Torneo Acropolis 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Italia in Grecia con 13 azzurri. Out Danilo Gallinari e Luigi Datome : Scatta venerdì il Torneo dell’Acropolis, che opporrà l’Italia del Basket, in preparazione verso i Mondiali, a Grecia, Serbia e Turchia. Gli azzurri sono già atterrati ad Atene, dove affronteranno questi tre incontri in tredici uomini, visti i forfait di Danilo Gallinari (a seguito dell’appendicectomia) e Luigi Datome (a seguito dell’operazione al ginocchio). Presenta così il Torneo al sito federale il CT dell’Italia, Meo ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbia e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbi e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, sarà ...

Basket - Europei Under16 2019 - Italia-Grecia 64-63 : gli azzurri volano in semifinale e si qualificano per i Mondiali Under17 : Grande prestazione degli azzurrini al Carnera di Udine. La Nazionale Italiana batte 64-63 la Grecia agli Europei Under16 di Basket, vola in semifinale e ottiene anche la qualificazione ai Mondiali Under17 del prossimo anno, che si svolgeranno a Sofia (Bulgaria). La squadra guidata da Gregor Fucka centra così un successo importantissimo, ottenuto grazie ad una rimonta pazzesca nel finale. I nostri portacolori si troveranno di fronte la Francia ...

Grecia - enorme incendio sull’isola di Evia : villaggi evacuati - premier annulla la vacanza. E arrivano i canadair dall’Italia : Centinaia di persone sono state evacuate e il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha cancellato una vacanza in seguito a un vasto incendio sull’isola di Evia, la seconda piu’ grande del Paese. Mitsotakis ha annullato una breve vacanza nella sua casa natale, mentre Atene ha chiesto aiuto all’Unione europea. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati a proteggere i villaggi di Kontodespoti, Makrymalli, Stavros e Platana, tutti ...

Terremoto in Grecia scuote l’isola di Samos. Paura tra i numerosi turisti - anche Italiani : Ancora tanta Paura in Grecia, scossa da un altro Terremoto proprio nel periodo di massima affluenza dei turisti, tra isole e Grecia continentale. Stavolta la terra ha tremato a Samos, isola del Dodecaneso nota per le sua sua bellezza e per la vicinanza alle coste turche. Si tratta di una destinazione lontana dal turismo di massa anche se negli ultimi anni è stata scoperta da chi evita le isole a grande presenza turistica. La scossa di Terremoto ...

Gli Italiani sognano una casa in Grecia : ricerche cresciute del 31 - 6% : I nostri connazionali sono sempre più interessati al mercato immobiliare greco: a giugno 2019 le ricerche dall’Italia per comprare casa in Grecia sono aumentate del 31,6% rispetto a un anno fa. È quanto emerso dall’analisi effettuata da Immobiliare.it in collaborazione con Spitogatos.gr, portale immobiliare leader del settore nella penisola ellenica. Cosa cercano gli acquirenti italiani? Analizzando i dati delle ricerche, emerge come il ...

Terremoto - forti scosse nel Mediterraneo : paura in Grecia e Albania - avvertite anche in Italia [LIVE] : forti scosse di Terremoto stanno caratterizzando queste ultime ore di Luglio nel Mediterraneo centrale: stamattina presto, alle 06:40, una scossa di magnitudo 5.1 ha colpito l’isola di Creta, in Grecia. Pochi minuti fa, alle 16.21, un’altra scossa di magnitudo 4.5 ha colpito l’Albania sud/orientale, al confine con la Grecia, con epicentro nella pittoresca città montana di Corizza. Entrambe le scosse sono state avvertite in ...

Standard & Poor’s : l’Italia rischia la fine della Grecia : Dall’agenzia di ratinr allarme sui conti pubblici: la crescita è troppo bassa, attenti alla crisi di fiducia

Standard&Poor’s : Italia a rischio crisi come la Grecia : L’agenzia di rating internazionale Standard&Poor's si inserisce nel dibattito sulla prossima manovra finanziaria dell’Italia. Per il nostro paese non c'è per ora "uno scenario da crisi del debito pubblico" ma in "uno scenario alternativo in cui i policymaker perseguano soluzioni non ortodosse, come l'introduzione di una valuta parallela o misure di bilancio senza copertura finanziaria per eludere i vincoli fiscali Ue, ...

Pallanuoto - Italia-Grecia 7-6 : le pagelle del Settebello. Le parate di Del Lungo e le bombe di Di Fulvio portano gli azzurri in semifinale : Nei Mondiali di Pallanuoto il Settebello batte la Grecia per 7-6 nei quarti di finale e guadagna l’accesso alle semifinali iridate contro l’Ungheria, dove giovedì alle ore 11.30 oltre alla finalissima sarà in palio il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire i voti del Settebello. LE pagelle DEL SETTEBELLO Del Lungo, 9: grandi parate Lungo tutto l’arco della gara, specialmente sul 4-3, quando spedisce gli azzurri ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Grecia 7-6 - SETTEBELLO FANTASTICO! Azzurri in semifinale - si torna a sognare! : Il SETTEBELLO torna tra le migliori quattro compagini al mondo. Dopo un paio di stagioni sotto tono tra delusioni iridate ed europee, la Nazionale italiana di Pallanuoto torna al top e potrà andare a giocarsi le medaglie nel Mondiale di Gwangju (Corea del Sud). Un match davvero thriller quello odierno tra gli Azzurri e la Grecia nei quarti di finale: la squadra di Sandro Campagna è stata spesso e volentieri in vantaggio, ma in un terzo quarto ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di martedì 23 luglio. L’Italia supera la Grecia - ora contro l’Ungheria per andare a Tokyo 2020 : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello supera in una partita tiratissima la Grecia per 7-6 e vola in semifinale, dove gli azzurri si giocheranno la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle altre gare di giornata la Spagna batte la Serbia per 12-9 ed andrà a giocarsi il pass olimpico con la Croazia, che soffre ma supera la Germania per 10-8. Infine ...

LIVE Italia-Grecia 7-6 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : SETTEBELLO IN SEMIFINALE! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! Appuntamento a giovedì per la SEMIFINALE! 12.33 L’Italia ha vinto questa partita grazie ad una difesa ferrea, davvero un muro. Bisogna migliorare in attacco se si vorrà conquistare anche la finalissima! Intanto siamo in zona medaglia! Un grande SETTEBELLO! 12.32 ITALIA BATTE GRECIA 7-6! SIAMO IN SEMIFINALE! Giovedì 25 ...