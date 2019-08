Israele nega il visto a due deputate Usa | per Trump è tutto ok | Odiano gli

Israele - Netanyahu nega il visto alle deputate americane Omar e Tlaib. Trump twitta : “Sono il volto dei democratici - odiano gli ebrei” : Le deputate americane, Ilhan Omar e Rashida Tlaib non sono le benvenute in Israele. Il premier dello stato ebraico, Benjamin Netanyahu, non ha infatti concesso il visto d’ingresso alle due rappresentanti del Partito democratico Usa. “Non c’è Paese al mondo che rispetti gli Stati Uniti e il Congresso americano più di Israele”, ha affermato Netanyahu in una nota. “Tuttavia – ha aggiunto – l’itinerario ...