Ischia | si lamenta per l’auto che blocca la strada Consigliere Borrelli insultato e

Il taglio dei parlamentari rIschia di non vedere mai la luce : rischia di non essere mai attuata la riforma costituzionale dei 5 stelle che taglia il numero dei parlamentari, dagli attuali 945 a 600 totali (200 senatori e 400 deputati). E non solo perché la legislatura potrebbe chiudersi anticipatamente. Infatti, anche se la crisi del governo Conte dovesse avere come sbocco la nascita di un nuovo e diverso governo, quindi le Camere non verrebbero sciolte e i lavori del Parlamento dovessero proseguire, ...