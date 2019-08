Insulti razzisti Abraham | Lampard | “Da tifoso del Chelsea sono disgustato ed arrabbiato”

Tammy Abraham – Cori ed Insulti razzisti a causa dell’errore dal dischetto : Tammy Abraham – Dalla civile Inghilterra la notizia che non ti aspetti. L’attaccante del Chelsea Tammy Abraham è stato vittima di insulti e razzisti. Tammy Abraham – L’attaccante classe ’97 nel corso della partita di assegnazione della UEFA Super Cup (clicca qui per gli highligths) ha commesso l’errore dal dischetto che è stato fatale per i “blues”. Sul risultato di 5-4 ai calci di rigore, ...

"Negra di m..." - Insulti razzisti alla figlia 13enne dell'assessore : Germana Paoletti, assessore alle Politiche sociali ed educative del Municipio X di Roma, ha raccontato quanto accaduto in...

Volontario della Croce Rossa vittima di Insulti razzisti : Un Volontario della Croce Rossa di Loano, Umar Nuri (25 anni), è stato fatto oggetto di insulti razzisti durante una sagra. L’evento si è svolto sul lungomare di Loano ed è stata organizzata dalla pubblica assistenza: la Croce Rossa è stata costretta a denunciare l’episodio, poiché il Volontario è stato offeso a più riprese. “Tu sporchi la divisa che indossi”, la frase che gli è stata rivolta in più di un’occasione.Insomma, quale che sia ...

Savona - Insulti razzisti a un volontario della Croce Rossa : “Tu sporchi la divisa che indossi” : Umar Ghuni, originario del Ghana e milite della Croce Rossa di Loano, è stato insultato mentre faceva volontariato per acquistare una nuova ambulanza: "Tu sporchi la divisa che indossi".Continua a leggere

Insulti alla rom - Formigli contro Salvini : ‘Usa termini razzisti - può stare al Viminale?’ : Non accenna ancora a placarsi la bufera social scatenatasi dopo che Matteo Salvini, durante un’intervista rilasciata all’emittente Sky, ha definito zing….cia una donna rom di Milano che lo aveva minacciato dichiarando che per lui ci vorrebbe un proiettile. Da una parte, ovviamente, ci sono gli innumerevoli fan virtuali del capitano leghista che gli stanno facendo sentire tutta la loro solidarietà, per nulla turbati dalle espressioni forti da lui ...

Insulti razzisti su treno Milano-Verona : 17.46 "Hai fatto il biglietto? Fammi vedere il biglietto". Così,tra vari Insulti razzisti,un uomo a un ragazzo di colore in un video ripreso con il cellulare da una ragazza su un treno in viaggio da Milano Centrale a Verona e poi condiviso sui social.Il ragazzo gli chiede "perché dovrei mostrarlo a te?",e l'uomo risponde che la maglietta verde che indossa è la sua divisa. Poi rivolto ad un altro ragazzo di colore, dopo spintoni e parolacce, ...

Insulti razzisti sul treno : "Negro del ca...o. Fammi vedere il biglietto" : Sputi e Insulti razzisti a bordo di un treno regionale Milano Centrale-Verona. L'episodio è stato filmato e pubblicato su Facebook da una ragazza: "Sento che un uomo tra Insulti vari chiede insistentemente il biglietto ad un ragazzo di colore: 'A voi negri non controllano perché siete colorati. Questo è il mio treno. Hai il biglietto?'". Fonte: Facebook/Delia Piavani Redazione treno ...

Il Chelsea ha bandito a vita dal suo stadio un tifoso che aveva rivolto Insulti razzisti a un giocatore avversario : La dirigenza della squadra di calcio inglese del Chelsea ha bandito a vita dal suo stadio, lo Stamford Bridge di Londra, un tifoso inglese che lo scorso dicembre aveva rivolto insulti razzisti a Raheem Sterling, calciatore inglese di origini giamaicane

«Con i razzisti non gioco» - lascia il campo in lacrime per gli Insulti di un avversario : Il Corriere della Sera Il Corriere della Sera, con Elisabetta Rosaspina, riporta un inedito caso di razzismo nel mondo del calcio professionistico. Non più il pubblico protagonista di cori, ma un calciatore che avrebbe insultato un avversario per il colore della sua pelle. Ne è stato protagonista Jordi Osei-Tutu giovane promessa dell’Arsenal in prestito alla squadra di Bochum che ha lasciato il campo in lacrime durante un’amichevole ...

Insulti razzisti e botte a un uomo del Gambia. Arrestati due italiani vicini all'estrema destra : Due italiani vicini all’estrema destra romana sono stati Arrestati a Roma per aver insultato con epiteti razzisti e picchiato un uomo del Gambia. I fatti risalgono allo scorso 17 giugno, nel quartiere San Lorenzo. I due italiani, di 45 e 50 anni, entrambi con precedenti penali, avevano aggredito con calci e pugni l’uomo che aveva riportato lesioni guaribili in trenta giorni.Ora, a distanza di quasi un mese la polizia ha eseguito le ...