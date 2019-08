Incidente Pozzovivo – Il ciclista operato a Lugano | i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Incidente Pozzovivo – Spunta una nuova frattura - dai profili social del ciclista importanti aggiornamenti : “Domenico è in isolamento” : importanti aggiornamenti dai profili social di Domenico Pozzovivo: le ultime dopo il trasferimento a Lugano Domenico Pozzovivo è stato trasferito da Cosenza a Lugano dopo l’Incidente di qualche giorno fa che lo ha visto schiantarsi contro un’automobile. Il corridore della Bahrain Merida è sempre rimasto cosciente, ma le conseguenze fisiche riportare sono di una certa importanza. Pozzovivo, che non è mai stato in pericolo di ...

Incidente Pozzovivo – Il ciclista rivela un dettaglio clamoroso : “l’automobilista non mi ha visto. Gli ho detto : mi hai rovinato” : Domenico Pozzovivo racconta, dal suo punto di vista, i drammatici istanti pre e post Incidente: il ciclista rivela dei dettagli clamorosi Ciclismo ancora sotto shock per la notizia dell’Incidente che ha coinvolto Domenico Pozzovivo. Il ciclista italiano è stato investito a Cosenza, mentre si stava allenando in strada con la sua bici. L’impatto è stato tremendo, tanto che Pozzovivo ha riportato fratture a braccia e gambe che hanno richiesto ...

Ciclismo - il papà di Pozzovivo : ‘Dinamica dell’Incidente assurda - un frontale pazzesco' : La carriera di Domenico Pozzovivo potrebbe essersi conclusa in modo assurdo e drammatico nella giornata di ieri. Lo scalatore del Team Bahrain Merida si stava allenando in Calabria per prepararsi alla Vuelta Espana quando è stato investito da una macchina. L’impatto frontale è stato terribile ed ha lasciato conseguenze molto gravi. Il 36enne lucano ha riportato fratture alla clavicola, a ulna e omero del braccio sinistro e a tibia e perone della ...

Incidente Pozzovivo – La drammatica telefonata alla moglie : “hanno messo fine alla mia carriera” : Valentina, moglie di Domenico Pozzovivo, ha rivelato un incredibile retroscena legato ai momenti successivi all’Incidente di ieri: il ciclista, al telefono, ha rivelato alla donna la paura di non poter più correre Ciclismo ancora sotto shock per la notizia dell’Incidente che ha coinvolto Domenico Pozzovivo. Il ciclista italiano è stato investito a Cosenza nella giornata di ieri, mentre si stava allenando in strada con la sua ...

La drammatica telefonata di Pozzovivo alla moglie dopo l'Incidente : "Oggi hanno messo fine alla mia carriera" : “Oggi hanno messo fine alla mia carriera”: sono le poche parole che Domenico Pozzovivo ha detto in una drammatica telefonata fatta subito dopo essere stato investito alla moglie Valentina Conte. La donna, adesso, è in ospedale, al fianco del marito, sedato per non farlo affaticare e per alleviare un pò i dolori per le brutte ferite riportate.“E’ dolorante, è fuori pericolo ma la situazione è ...

Incidente Pozzovivo – Il racconto del padre : “l’incidente? Domenico è volato sul cofano!” : Il padre di Domenico Pozzovivo racconta il terribile Incidente in cui è rimasto coinvolto ieri il figlio a Cosenza Domenico Pozzovivo è rimasto coinvolto ieri in un terribile Incidente stradale: il ciclista della Bahrain Merida è stato travolto da un’auto mentre si allenava per la Vuelta di Spagna nelle strade di Cosenza, ma non è mai, fortunatamente, stato in pericolo di vita. Trasportato in ospedale, sono subito emerse terribili ...

Incidente Pozzovivo – Parla il medico della Bahrain Merida : “l’obiettivo primario è recuperare completamente l’uomo - al corridore ci penseremo dopo” : Il medico della Bahrain Merida aggiorna sulle condizioni di Domenico Pozzovivo dopo il terribile Incidente in cui è rimasto coinvolto ieri a Cosenza: le parole di Emilio Magni Domenico Pozzovivo è stato travolto ieri da una macchina mentre si allenava per le strade di Cosenza per la Vuelta di Spagna, che adesso è invece costretto a saltare e guardare da casa, o addirittura dall’ospedale. Il corridore di Policoro non ha mai perso ...

Incidente Pozzovivo – Il racconto del manager Scimone : “ho riprovato la stessa angoscia vissuta per Scarponi” : Che paura per Domenico Pozzovivo e tutti i suoi cari: il manager Scimone racconta l’angoscia vissuta dopo l’Incidente del suo corridore Domenico Pozzovivo e la sua famiglia dimenticheranno difficilmente il 12 agosto 2019: il corridore di Policoro è rimasto coinvolto in un terribile Incidente nelle strade di Cosenza, mentre si allenava per la Vuelta di Spagna, che adesso è invece costretto a saltare. Trasportato immediatamente ...

L'Incidente di Pozzovivo e il futuro del nostro ciclismo abbattuto dalle auto : Al Giro d'Italia c'era andato per aiutare il capitano, Vincenzo Nibali. E c'era riuscito egregiamente. Al Giro di Svizzera per trovare il giorno buono, quello per riprovare l'effetto che fa trovarsi solo al comando. E l'aveva sfiorato sul San Gottardo alla terzultima tappa. Al Giro di Polonia invece