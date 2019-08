Incendi in Sardegna | bollino arancione nella Sardegna orientale

Incendi in Sardegna : quest’anno più roghi ma meno superficie bruciata : “I dati degli Incendi di quest’anno fanno emergere come, nonostante il numero degli eventi sia fortemente cresciuto (dai 1.016 del 2018 ai 1.902 del 2019), sia migliorata notevolmente la tempestività di intervento e il coordinamento della macchina antIncendio regionale, in grado di spegnere l’Incendio nei primi 15/20 minuti, con oltre il 60% in meno di superficie bruciata rispetto alla media degli ultimi dieci anni”: lo ha dichiarato ...

Ferragosto con tanti Incendi in Sardegna : pericoloso rogo nel Cagliaritano - salvato anziano : Ancora una giornata di incendi in Sardegna. Il vento di maestrale e le alte temperature hanno alimentato roghi in diverse zone dell’isola. Particolarmente rilevante l’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio a Pula, nell’hinterland di Cagliari. Un anziano si è sentito male ed è stato soccorso dagli uomini del Corpo forestale che lo hanno raggiunto in elicottero. Per domare le fiamme, che si stavano avvicinando ...

Incendi in Sardegna : in fiamme la pineta polmone verde di Nuoro : A Nuoro, nella notte, un Incendio è divampato nella pineta di “Ugolio” il polmone verde della città. Le fiamme si sono sviluppate dopo la mezzanotte e per contenerle sono state necessarie 4 squadre a terra dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte. La presenza del forte vento di maestrale ha favorito l’avanzata delle fiamme, che sono state circoscritte solo all’alba, anche con l’ausilio di un ...

Incendi in Sardegna : elicotteri in azione a Buddusò e Nuoro : Ferragosto di Incendi in Sardegna: l’elicottero regionale del Corpo forestale è intervenuto per domare un vasto rogo a Buddusò, nel Sassarese. Le fiamme si sono sviluppate ieri a Su Campu. L’elicottero è decollato dalla base di Anela all’alba, coadiuvato dal presidio organizzato dal comando forestale di Buddusò, operativo tutta la notte, e dalla colonna mobile del Corpo forestale con mezzi e personale degli ispettorati di ...

Incendi in Sardegna : allerta “arancione” a Ferragosto : A Ferragosto nuova allerta per alto rischio Incendi in gran parte della Sardegna, anche a causa del vento: la Protezione civile regionale ha confermato il codice “arancione” per domani in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Sulcis, in Gallura e nelle zone interne del Nuorese. Codice “giallo” nel resto dell’Isola. L'articolo Incendi in Sardegna: allerta “arancione” a Ferragosto sembra essere il ...

Incendi in Sardegna : vasto rogo nel Nuorese - 2 Canadair sul posto : Non cessa l’emergenza Incendi in Sardegna: un vasto rogo si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi nelle campagne di Torpè, in località Sas Vides. Le fiamme hanno raggiunto anche il cantiere forestale Su Lidone gestito dall’agenzia Forestas. Le squadre a terra di Protezione civile, corpo forestale e volontari, stanno cercando di contenere il fuoco con l’aiuto di 2 Canadair e dell’elicottero Super Puma. Il forte vento ...

Incendi Sardegna : “Consegnati 24 mezzi a corpo forestale per rinnovo autoparco” : ”Abbiamo provveduto ad implementare il parco mezzi del sistema antIncendio regionale per rendere ancora più efficace il servizio di pronto intervento dedicato sia alle emergenze idrogeologiche sia a quelle relative allo spegnimento degli Incendi rurali’‘. Lo ha detto l’assessore regionale dell’Ambiente, Gianni Lampis, in occasione della consegna ai vertici del corpo forestale e di Vigilanza ambientale di ...

Incendi Sardegna : fiamme alle porte di Cagliari - elicottero in azione. Nuovo rogo a Siniscola : Il vento di maestrale sta alimentando gli Incendi in Sardegna. Un vasto rogo è divampato nel primo pomeriggio alle porte di Cagliari, nella zona compresa tra Santa Gilla e Sa Illetta. Una fitta coltre di fumo si è sollevata in cielo, ben visibile anche dalla zona del porto in pieno centro cittadino. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per ...

Allerta Incendi Sardegna : alto rischio per le prossime ore : Confermata anche per mercoledì 14 agosto l’Allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di Incendi in Sardegna. L’avviso mantiene il codice arancione in quasi tutta l’Isola, ad eccezione del Logudoro e una parte della costa dell’Ogliastra (codice giallo). Il pericolo di roghi, dove sara’ necessario l’intervento della flotta aerea, è legato alla rotazione dei venti con l’ingresso da ...

Emergenza Incendi in Sardegna : in fumo 1000 ettari nel nuorese : Non si arresta l'Emergenza incendi in Sardegna, alle prese con una intensa e lunga ondata di calore che dura ormai da oltre una settimana.? Sono circa 1000 gli ettari di sughereta e pascolo andati...

Incendi in Sardegna : 1000 ettari in fumo nel Nuorese : Circa 1000 ettari di terreno sono andati distrutti nell’Incendio che si è sviluppato nelle campagne di Bitti, nel Nuorese: il fronte di fuoco si è anche avvicinato al centro abitato. In località Tiddiriche hanno operato nella serata di ieri 5 elicotteri, il Super Puma e 4 Canadair. Due aerei sono tornati questa mattina insieme ad un elicottero della flotta regionale, ma attualmente la situazione è sotto controllo e si sta procedendo alle ...

Sardegna : oggi in fumo altri 20 ettari in 5 Incendi - vasto rogo nel Sassarese : altri 20 ettari sono andati in fumo oggi in Sardegna, dove dall’inizio dell’estate l’apparato antincendi è impegnato senza tregua, complici le elevate temperature. Sono stati 5 oggi i roghi che hanno richiesto anche l’intervento di elicotteri del Corpo forestale regionale e, in un caso, di due Canadair della flotta statale. A Sant’Andrea Frius (Sud Sardegna), in località ‘Sa Frugaxia’ le fiamme hanno ...

Incendi - Sardegna nella morsa del caldo : domani codice arancione per quasi tutta l’isola : Il caldo non dà tregua da almeno una settimana alla Sardegna, dove resta alto il pericolo di Incendi. Per domani la Protezione civile regionale ha confermato la situazione di attenzione rinforzata (codice arancione) in quasi tutta l’isola, con l’eccezione di Gallura, Ogliastra, l’area di Sassari e il sud-est, dove il codice è giallo (pericolosità media). L'articolo Incendi, Sardegna nella morsa del caldo: domani codice ...

Incendi in Sardegna : ancora fiamme nel Nuorese - rogo a Sindia : ancora Incendi nel Nuorese: dopo i roghi dei giorni scorsi che hanno devastato centinaia di ettari tra Dualchi, Silanus e Ottana, le fiamme sono divampate oggi nelle campagne di Sindia, nel Marghine-Planargia. Sul posto, oltre al personale di terra di Macomer, un elicottero AS 350 B3 del Corpo forestale proveniente dalla stazione di Bosa. L'articolo Incendi in Sardegna: ancora fiamme nel Nuorese, rogo a Sindia sembra essere il primo su Meteo Web.