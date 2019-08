In migliaia per l’ultimo saluto a Nadia Toffa | «Era amata  da tutti» La diretta video

In migliaia per l’ultimo saluto a Nadia Toffa : la diretta video L’arrivo del feretro in chiesa : A celebrare le messa padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi

Di Maio a Salvini : “Per colpa sua rischiano di andare a casa migliaia di lavoratori” : Il leader del Movimento 5 Stelle: "Salvini ha aperto una crisi che ora rischia di far aumentare l’IVA a milioni di famiglie e che potrebbe mandare a casa migliaia di lavoratori: non riesco ad approvare il decreto per fermare chiusura di Whirlpool a Napoli e altre questioni pendenti".Continua a leggere

Ebola - confermate due cure efficaci al 90% : l’OMS adesso spera di salvare migliaia di vite : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che si sono conclusi i test su quattro trattamenti contro l'Ebola, due dei quali sono risultati efficaci al punto da ridurre il rischio di morte del 90%. Vediamo insieme quali sono queste quattro cure studiate, i risultati ottenuti dai ricercatori e le speranze per il futuro.Continua a leggere

Hong Kong - nuove proteste in aeroporto : per il secondo giorno cancellati tutti i voli in partenza. In migliaia occupano lo scalo : Per il secondo giorno consecutivo l’aeroporto di Hong Kong, ottavo aeroporto internazionale più frequentato al mondo, è bloccato: dopo lo stop di ieri, anche oggi tutti i voli in partenza dall’ex colonia britannica sono stati cancellati, mentre migliaia di manifestanti occupano la sala degli arrivi e bloccano l’ingresso ai banchi dell’aeroporto. I dimostranti sono da venerdì nello scalo, per lo più vestiti di nero: l’obiettivo ...

Trivelle - tutte le bugie di Salvini sullo stop : “migliaia di posti di lavoro persi”. Sono al massimo 870 - “ricollocabili nelle rinnovabili” : Uno degli ultimi terreni di scontro tra Lega e Movimento 5 stelle è stato quello delle Trivelle: una guerra nella quale Matteo Salvini ha duramente attaccato la ‘politica dei no’, arrivando a sostenere, in una recente intervista al Corriere, che se il ministro dell’Ambiente Sergio Costa non avesse prorogato “le concessioni per la ricerca e l’estrazione del petrolio” sarebbero andati in fumo “Migliaia di posti di lavoro”. Premettendo che dal ...

Mosca - quinto sabato di proteste antigovernative : migliaia in piazza e almeno 136 fermi per manifestazioni “non autorizzate” : migliaia di dimostranti e 136 persone fermate. Sono i numeri del quinto sabato di proteste antigovernative nel centro di Mosca per reclamare elezioni libere. Altri 86 arresti sono stati invece effettuati a San Pietroburgo e 11 a Roston-sul-Don. I manifestanti fermati stavano partecipando a dei cortei non autorizzati nel centro di Mosca, nell’area di Kitai-Gorod e della via Maroseika, secondo quanto riporta Interfax. Tra i fermati anche ...

Dati definitivi delle domande per il concorso Regione Campania : altri 2 bandi per migliaia di posti entro gennaio : Una partecipazione senza precedenti: le domande pervenute per il bando di concorso Regione Campania, a conclusione dei tempi per la presentazione della candidatura, sono ben 300.000. Questo è il dato appena fornito dal Governatore Vincenzo De Luca in una conferenza stampa da Palazzo Santa Lucia. Sono appunto 300.00 gli aspiranti dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta di partecipazione al bando di concorso Regione Campania fino alle ...

In Honduras migliaia di persone stanno protestando contro il presidente : Juan Orlando Hernández è accusato di aver finanziato la sua campagna elettorale con soldi provenienti dal narcotraffico

Perché decine di migliaia di libellule stanno invadendo Torino : decine di migliaia di libellule della specie Anax ephippiger hanno invaso diversi quartieri di Torino, un fenomeno già avvenuto in passato sempre nel cuore dell'estate. Gli insetti sono totalmente innocui per l'uomo e offrono un servizio gratuito di disinfestazione, divorando grandi quantità di zanzare. Ecco Perché possono verificarsi queste affascinanti e transitorie "invasioni".Continua a leggere

Esplosioni in deposito di armi in Russia : un disperso e 6 feriti - migliaia di evacuati : Esplosioni e incendi in un deposito di armi del ministero della difesa russo ad Achinsk, in Siberia, nella regione di Krasnoyask: il disastro potrebbe essere stato provocato da “un errore umano“, ha spiegato il vice ministro della difesa Dmitry Bulgakov, precisando che il deposito verrà chiuso definitivamente. Il governatore Aleksandr Uss ha reso noto che una persona è dispersa e 6 sono state ricoverate in ospedale. Altre 6 persone ...

Giorgia Meloni a Stasera Italia : "Immigrazione - così ong e centrosinistra hanno ucciso migliaia di persone" : A Stasera Italia, il talk di approfondimento politico su Rete 4, si parla ancora di immigrazione e ong. Ospite in studio, Giorgia Meloni, che torna a puntare il dito contro organizzazioni non governative e centrosinistra. Lo fa, come sempre, senza mezzi termini né giri di parole: "Quello che ha ucci

Docenti : migliaia di cattedre vuote nel sostegno per l’A.S. 2019/2020 : Per l’anno scolastico 2019/2020 all’inizio delle lezioni, numerosi istituti scolastici si ritroveranno ad affrontare l’annosa questione della penuria di Docenti, ATA e perfino del dirigente scolastico. Tra gli insegnanti mancanti, saranno migliaia le cattedre vacanti per il sostegno. Una situazione molto grave se consideriamo come tale figura didattica assicuri agli alunni con disabilità una perfetta inclusione ...

Ecco perchè stanno abbattendo migliaia di alberi in tutta italia : Deforestazione in italia a causa del 5G. Ecco perchè stanno abbattendo migliaia di alberi in tutta italia Da quando ho iniziato a interessarmi del 5G, ho scoperto che vi sono… L'articolo Ecco perchè stanno abbattendo migliaia di alberi in tutta italia proviene da Essere-Informati.it.

Improvvisa ondata di caldo in Giappone : 11 morti e migliaia di persone ricoverate : Al termine di una prolungata stagione delle piogge, in Giappone si è registrata un’Improvvisa ondata di caldo: si registrano al momento 11 morti, mentre è triplicato il numero dei ricoveri in ospedale nell’ultima settimana. Secondo i dati dell’Agenzia per la prevenzione dei disastri, le persone anziane sono state le più colpite, con il 53% del totale delle richieste di intervento. Gli 11 decessi sono avvenuti in 11 diverse ...