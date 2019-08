In Giappone una tempesta tropicale ha provocato 1 morto e 49 feriti

Corea del Nord lancia due missili nel Mare del Giappone. Seul : “È una minaccia” : Nuove tensioni in Corea. La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili a corto raggio da Wonsan, città costiera a est di Pyongyang. I missili hanno viaggiato per 430 chilometri e sono finiti nel Mar del Giappone. Lo affermano le autorità sud Coreane, secondo cui i vettori, come riporta la Cnn, rappresentano una “minaccia militare” che rischia di compromettere il processo di pace nella penisola Coreana. La Corea del Sud, insieme ...

Dolunay - trame 22-23 luglio : Ferit e Nazli partecipano ad una riunione con i Giapponesi : Prosegue il successo della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda lunedì 22 luglio evidenziano che Nazli continuerà a portare avanti il progetto di apertura del suo ristorante. La giovane Piran avrà intenzione di non rinunciare al suo sogno dopo aver lasciato il lavoro alla villa di Ferit. E così, per reperire il denaro necessario per avviare l'attività, chiederà un mutuo alla ...

Il Giappone cerca la società perfetta ma ancora una volta viene colpito al cuore : Roma. Stamattina alle dieci e mezzo un uomo è entrato nel palazzo della Kyoto Animation, uno dei più importanti studi di animazione del mondo, ha gridato: “Morite!”, ha buttato sul pavimento della benzina e gli ha dato fuoco. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito delle esplosioni. Il

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Settebello - che fatica col Giappone. Nessuna medaglia dal fondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

Perché si ingrassa? Scienziati Giapponesi trovano una nuova causa : Dieta scorretta e poco esercizio fisico, ma non solo: gli Scienziati giapponesi hanno scoperto un altro fattore che favorisce l’accumulo dei chili di troppo. I ricercatori del Centro di Scienze… L'articolo Perché si ingrassa? Scienziati giapponesi trovano una nuova causa proviene da Essere-Informati.it.

Ondata di maltempo nel sud del Giappone : inondazioni e frane - dispersa una donna : Piogge torrenziali stanno colpendo il sud del Giappone, causando inondazioni e frane: nella prefettura di Kogoshima, la più colpita, il governo ha inviato l’esercito in soccorso della popolazione locale. Le autorità hanno chiesto a centinaia di migliaia di residenti della regione di evacuare le proprie abitazioni. Una donna di 80 anni risulta dispersa a Soo, nel sud del Paese. Il servizio meteorologico nazionale prevede che le piogge ...

Guida autonoma - In Giappone nasce una nuova alleanza : Il settore automobilistico Giapponese ha dato vita a una nuova alleanza nel campo delle tecnologie per la Guida autonoma e dei servizi per la mobilità del futuro. La Mazda, la Suzuki, la Subaru, la Daihatsu e la Isuzu (specializzata nei veicoli commerciali) hanno aderito alla Monet Technologies, joint venture avviata nell'autunno dell'anno scorso dalla Toyota e dal colosso dell'high-tech Softbank.Poche defezioni. In pratica quasi tutto il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Giappone 2-1 - una doppietta di Martens condanna le nipponiche e sarà sfida contro l’Italia : sarà l’Olanda a confrontarsi con la Nazionale italiana di Milena Bertolini ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. La selezione orange ha sconfitto la compagine vice campione del mondo del Giappone per 2-1, con il gol decisivo realizzato negli ultimi scampoli di partita da Martens su rigore. L’Olanda era passata in vantaggio al 17′ con la stessa attaccante del Barcellona, per poi incassare il momentaneo ...

Una lumaca manda in tilt le ferrovie Giapponesi e provoca ritardi a 12mila passeggeri : Una lumaca ha attraversato l'impianto elettrico di un tratto della ferrovia giapponese innescando un cortocircuito e provocando disagi per 12mila passeggeri in un paese noto tra l'altro per l'efficienza dei suoi trasporti.

Il blackout che lo scorso mese fermò la circolazione dei treni in un’isola del Giappone fu causato da una lumaca : Il blackout che lo scorso mese causò problemi alla circolazione dei treni sull’isola di Kyushu, in Giappone, fu causato da una lumaca. I funzionari del servizio ferroviario Giapponese, ha scritto BBC, hanno detto che l’interruzione fu provocata a una lumaca