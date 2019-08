51fini : Immigrazione, i dati del Viminale: sbarchi diminuiti del 79,6%. Scesa anche la spesa per l'accoglienza ....degli AC… - jamfive_ : RT @lisanna: Volevo verificare i dati sull’immigrazione direttamente dal sito del Viminale e non mi è possibile accedere. Ho provato con IP… -

(Di venerdì 16 agosto 2019) Con il governo gialloverde il numero di immigrati arrivati nel nostro Paese è calato. Solo nell'ultimo anno glisono scesi del 79,6 per cento. A diminuirei rimpatri, che dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019, hanno registrato una flessione dello 0,7 per cento mentre quelli assis

Dalla Rete Google News

Il Secolo d'Italia

Una riduzione drastica degli sbarchi, dei cadaveri recuperati in mare e dei presunti dispersi in mare, così come dei “costi dell'accoglienza”. È il quadro sul tema ...