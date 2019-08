Il vescovo di Bologna contro il populismo | Dà risposte sbagliate

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Giuseppe Aloisi Monsignor Matteo Maria Zuppi,di, la pensa come il Papa: il sovranismo è "pericoloso". L'accoglienza? "Un tema epocale" Monsignor Matteo Maria Zuppi,di, non è un sostenitore delsovranista. Ormai è risaputo. Il presule del capoluogo lo ha ribadito, rompendo il silenzio sulla situazione politica italiana e continentale. L'ecclesiastico ha infatti rilasciato un'intervista a Il Corriere di. I temi affrontati sono quelli ricorrenti. Spiccano immigrazione, dipendenza procurata dalle droghe, futuro organizzativo e dottrinale del cattolicesimo e stato di salute della Chiesa bolognese. Se per la gestione dei fenomeni migratori il leitmotiv è sempre lo stesso, cioè sconfiggere la "tentazione delle chiusure", sull'attulità politica monsignor Zuppi ha ribadito che "la Chiesa non si schiera". Ilha sottolineato ...

