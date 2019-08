Il nuovo trailer di Code Vein ci mostra la letale Alabarda

Doom Eternal : un nuovo trailer ci offre una panoramica sulla modalità multiplayer Battlemode : Bethesda Softworks e id Software hanno pubblicato un trailer della durata di sei minuti per Doom Eternal che introduce la modalità multiplayer "Battlemode".Ecco una panoramica di Battlemode, tramite Bethesda Softworks:"Battlemode è la nuovissima modalità multiplayer due contro uno di Doom Eternal. Sviluppata internamente presso id Software, Battlemode offre tutti i combattimenti rapidi, frenetici e feroci che definiscono il single player di ...

Il nuovo trailer di Blair Witch ci porta all'interno della spaventosa foresta di Black Hills : Con Blair Witch gli sviluppatori di Bloober Team stanno cercando di proporre ai giocatori PC e Xbox One la spaventosa esperienza del famoso film horror, dal momento che il titolo si svolgerà nella foresta di Black Hills e, proprio per questo, lo studio ha deciso di pubblicare un trailer in 4K che mostra proprio questa affascinante e spaventosa ambientazione.I giocatori assumeranno il ruolo di Ellis, un ex ufficiale di polizia che cerca un ...

Borderlands 3 si mostra in un nuovo entusiasmante trailer : Borderlands 3 sta ultimando gli ultimi preparativi prima del tanto atteso lancio, e nel frattempo i ragazzi di Gearbox hanno preparato per i fan della serie un nuovo imperdibile trailer.Come possiamo vedere, nel nuovo trailer di Borderlands 3 avremo un nuovo assaggio di gioco tra motori, armi e molto altro ancora. Nel nuovo filmato dedicato al gioco, e dal titolo "The Borderlands are Yours", avremo dunque un ulteriore assaggio di quanto ci ...

Nel nuovo trailer di Tredici 3 su Netflix Clay e i suoi amici sono tutti sospettati : chi ha ucciso Bryce Walker? (video) : Archiviate le videocassette di Hannah Baker, è tempo di risolvere un altro mistero in Tredici 3 su Netflix: chi ha ucciso Bryce Walker? Il compagno di classe di Clay e i suoi amici non era molto amato dai suoi coetanei; nelle prime due stagioni abbiamo scoperto che spesso adottava comportamenti da bullo, molestava le ragazze, e ha violentato la stessa Hannah e la sua amica Jessica. La seconda stagione si era conclusa con Clay che ha sventato il ...

Tredici - la terza stagione dal 23 agosto - il nuovo trailer : Tredici, a sorpresa la terza stagione di Tredici debutterà il 23 agosto su Netflix. Rinnovata per una quarta e ultima stagione. trailer e poster A sorpresa Netflix ha rilasciato il trailer e la data di rilascio della terza stagione di Tredici (13 Reason Why). La serie sarà disponibile su Netflix dal 23 agosto, con la terza stagione composta anche quest’anno da 13 episodi. Ma le novità non finiscono qui, Netflix ha anche annunciato che ...

Gears 5 : i dettagli della modalità Escape in un nuovo trailer : The Coalition ovviamente vuole rendere Gears 5 il prossimo grande passo in avanti per il franchise e anche se dobbiamo ancora vedere cosa ci offrirà la campagna, almeno per quanto riguarda la componente multiplayer, conosciamo già molte delle novità che ci attendono. La nuova aggiunta principale è probabilmente Escape, la modalità cooperativa per tre giocatori che vi vedrà piazzare una bomba in un alveare e fuggire prima che elimini anche voi.In ...

Control : un nuovo trailer mostra le armi e le abilità a disposizione di Jesse Faden : Remedy continua a pubblicare nuove informazioni sul suo Control, action dalle tinte sovrannaturali che arriverà sui nostri schermi a fine agosto. A tal proposito oggi è stato pubblicato un nuovo trailer chiamato "Seizing Power", che illustra le abilità e le armi a disposizione della protagonista Jesse Faden.Come abbiamo avuto modo di vedere dal trailer dedicato al combattimento pubblicato la scorsa settimana, la nostra Jesse avrà a disposizione ...

GRID : un nuovo trailer mostra le stupende ambientazioni in cui si gareggerà : Codemasters continua i lavori sul reboot di GRID e quanto visto fino ad ora è senza dubbio impressionante. Il gioco catapulterà i giocatori in diversi tracciati, alcuni già visti ed altri tutti da scoprire. A proposito, è stato pubblicato un nuovo trailer per permettere ai fan di farsi un'idea su quello che gli aspetta.Effettivamente il breve filmato non mostra poi tanto, tuttavia è sufficiente per dare un'infarinatura genera, oltre a qualche ...

Daemon X Machina : pubblicato un nuovo trailer dedicato agli attacchi speciali : Con l'arrivo di Daemon X Machina in esclusiva Nintendo Switch sembra proprio che assisteremo presto al ritorno di un genere (quello con protagonisti i robottoni nipponici) che non vedevamo da tempo. Oggi il gioco orna a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato agli attacchi speciali, elemento centrale del sistema di combattimento.Oltre ai normali attacchi già visti nei precedenti trailer, alcune armi potranno infliggere danni elementali, basati ad ...

The Crown 3 : anticipazioni - nuovo cast e trailer : The Crown 3 racconta i difficili anni Settanta dell’Inghilterra attraverso gli occhi della Regina Elisabetta II ma per farlo si affida ad un profondo rinnovamento nel cast: nella serie a disposizione su Netflix dal 17 novembre sono tante le new entry. Il primo trailer della nuova stagione The Crown 3, il nuovo cast e anticipazioni sulla trama Avevamo lasciato la Regina Elisabetta II nel 1964 e con il volto di Claire Foy, mentre al suo ...

Control : il sistema di combattimento protagonista di un nuovo trailer : Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo video di Control che introduce gli elementi chiave del sistema di combattimento.Il filmato, il terzo della serie "What is Control" che illustra le caratteristiche fondamentali del gioco, si concentra sulle abilità sovrannaturali e le funzionalità dell'Arma di servizio, che combinate insieme danno vita a combattimenti intensi e spettacolari. Jesse infatti è in grado di generare scudi cinetici ...

La modalità Escape di Gears 5 si mostra in un nuovo gameplay trailer : Microsoft ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per Gears 5, che mostra la sua nuovissima modalità Escape. La modalità permetterà a tre giocatori di giocare in cooperativa.Escape è una modalità sfida multiplayer in cui i giocatori devono infiltrarsi in un alveare per piazzare una bomba e poi darsi alla fuga.Escape promette di essere molto interessante e di offrire varietà a Gears 5. Il titolo supporterà il cross-play tra Xbox One e PC e, ...

nuovo DLC di Just Cause 4 annunciato : trailer - uscita e dettagli per Danger Rising : Grandi notizie per quanti hanno apprezzato Just Cause 4 e il suo ritmo "caciarone". L'action game a mondo aperto di Avalanche Studios - gli stessi sviluppatori che hanno affiancato id Software nella realizzazione di RAGE 2 - è infatti pronto ad espandersi ancora una volta. Naturalmente tramite DLC, annunciato dal publisher Square Enix con un primo trailer, visibile poco più in basso in questo stesso articolo. Il contenuto aggiuntivo si chiama ...

Trine 4 : The Nightmare Prince ha una data di uscita - pubblicato un nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa, i maestri del fantasy Frozenbyte e l'editore Modus Games hanno oggi annunciato la data di pubblicazione per l'atteso Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection.Assieme all'annuncio, è stato pubblicato un meraviglioso trailer di gioco per Trine 4. Trine 4 e Trine: Ultimate Collection arriveranno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC l'8 ottobre al prezzo rispettivamente di 29,99€ ...