Il Manchester United vieta ai calciatori di firmare autografi ai tifosi

Manchester United – Fuori al Centro Sportivo spunta un divieto per calciatori e tifosi : Per i tifosi e i calciatori del Manchester United non sarà più possibile fermarsi Fuori al Centro Sportivo di Carrington Per i tifosi e i calciatori del Manchester United non sarà più possibile fermarsi Fuori al Centro Sportivo per autografi e selfie Per questioni legate alla sicurezza non sarà più possibile fermarsi all’uscita del Centro Sportivo di Carrington. Il divieto riguarda sia giocatori che supporters. Come riportato dalla ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Llorente conteso al Manchester United - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: l'attaccante spagnolo potrebbe essere la soluzione low cost.

Premier League - Manchester United da impazzire : Chelsea umiliato - 4-0! [FOTO] : Si sono giocate altre partite importanti valide per la Premier League, nel primo match successo in trasferta dell’Arsenal che ha ottenuto tre punti preziosi sul campo del Newcastle, poi il big match tra Manchester United e Chelsea, partita che ha regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena. Lezione da parte dei Red Devils che hanno dominato in lungo ed in largo, il risultato di 4-0 lascia pochi dubbi sull’andamento ...

Big match in Premier : Manchester United-Chelsea live su Sky Sport : Il calcio d’inizio in Premier League è ormai stato dato, ma oltremanica non si scherza sin dalla prima giornata dove è in programma un big match: a Old Trafford si trovano infatti Manchester United e Chelsea. Entrambe sono state protagoniste di un’annata al di sotto delle aspettative nella scorsa stagione: i Red Devils, infatti, non […] L'articolo Big match in Premier: Manchester United-Chelsea live su Sky Sport è stato ...

Manchester United - Solskjaer in vista dell’esordio : l’addio di Lukaku e la conferma di Pogba : “Per Lukaku era tempo di andare. E’ stato un buon affare per tutti. Ha avuto qualche fastidio nel ritiro e non ha partecipato per questo. Gli auguro un buon inizio di stagione con l’Inter”. Sono le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United dopo l’addio di Romelu Lukaku, direzione Inter. “La crescita Mason Greenwood con un altro attaccante qui sarebbe stata piu’ ...

Inter - ora Dybala sarebbe un obiettivo : la Joya ha rifiutato Tottenham e Manchester United : Uno dei nomi che potrebbe infiammare le ultime settimane di calciomercato è quello di Paulo Dybala. La Joya è stato messo ufficialmente sul mercato. La Juventus, infatti, ha cercato di inserirlo nella trattativa che avrebbe portato a Torino Romelu Lukaku ma l'argentino ha rifiutato il trasferimento al Manchester United e così il belga è finito all'Inter che lo ha ufficializzato nella giornata di ieri. I bianconeri hanno poi provato ad intavolare ...

LUKAKU INTER : TRATTATIVA IN CORSO/ Manchester United vicino al sì : l'ultima offerta : LUKAKU-INTER, accordo vicino con il Manchester United: superata la concorrenza della Juventus per il belga. Affare da 83 milioni di euro.

Calciomercato Inter - è fatta per l’arrivo di Lukaku : le cifre e i dettagli dell’accordo con il Manchester United : Le due società hanno finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento in nerazzurro del centravanti belga L’Inter ha finalmente chiuso l’operazione Lukaku con il Manchester United, il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con i Red Devils per il trasferimento dell’attaccante belga. LaPresse/Reuters Mancano solo le firme sui documenti che le parti si stanno scambiando in questi minuti, dopodiché il giocatore ...

Calciomercato Inter - nuova offerta al Manchester United per Lukaku : fumata bianca vicinissima : Il club nerazzurro ha aumentato l’offerta per l’attaccante belga e nelle prossime ore attende una risposta L’Inter è vicinissima a chiudere per Romelu Lukaku, il club nerazzurro infatti ha presentato un’altra offerta al Manchester United molto più alta rispetto a quelle precedenti. AFP/LaPresse Si parla di 70 milioni cash, a cui vanno aggiunti ulteriori bonus che porterebbero la cifra agli 83 richiesti dal club ...

Lukaku - maxi-multa dal Manchester United : rottura totale - l'Inter tenta l'attacco finale : rottura totale tra Romelu Lukaku e il Manchester United: l'attaccante come è noto è rimasto in Belgio per allenarsi con l'Anderlecht, ma la notizia è che lì è rimasto anche dopo il giorno di riposo. E dall'Inghilterra riferiscono che lo United sarebbe pronto a colpire con una maxi-multa il giocatore

Manchester United - pugno duro : pesante multa all’attaccante Lukaku e l’Inter accelera : Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante Lukaku, la rottura con il Manchester United è ormai definitiva. Infatti secondo quanto riporta il ‘Daily Mirror’ il club inglese non ha apprezzato la decisione del centravanti belga di allenarsi con le giovanili dell’Anderlecht, la decisione dei Red Devils è stata quella di una maximulta da 400mila sterline. Nel frattempo l’Inter accelera nuovamente per il belga, ...

Manchester United - maxi multa nei confronti di Lukaku! Intanto riparte all’assalto dell’Inter… : Il club inglese ha inflitto al belga una multa salatissima per essersi allenato due giorni con le giovanili dell’Anderlecht, mentre l’Inter cerca di chiudere anticipando la Juventus multa salatissima in arrivo per Romelu Lukaku, colpevole secondo il Manchester United di essersi allenato per due giorni con le giovanili dell’Anderlecht. AFP/LaPresse Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, i ‘Red Devils‘ ...

Paul Pogba - assalto finale del Manchester United : tutto in 24 ore - la Juventus trema : Non c'è soltanto la Juventus sulle tracce di Paul Pogba. Si muove infatti anche il Real Madrid, che tenta il tutto per tutto per arrivare al "Polpo" francese. Come riporta Marca l’ultima idea degli spagnoli sarebbe quella di prelevare dal Tottenham Christian Eriksen, obiettivo di mercato sia del Man

Barcellona - per arrivare a Neymar serve sacrificare Coutinho : il brasiliano finisce nel mirino di Manchester United e Arsenal : Il Barcellona deciso a riportare Neymar in Catalogna, ma per farlo serve sacrificare Coutinho: il brasiliano interessa a Manchester United e Arsenal Barcellona-Neymar, un ritorno possibile. Il club bluagrana ha tutta l’intenzione di riportare l’esterno brasiliano in catalogna, ma il PSG non intende fare sconti sui 200 milioni richiesti. Alcune contropartite potrebbero far gola al club parigino, ma serve una parte cash ...