Il giorno dei funerali di Nadia Toffa

Stromboli - l'assedio dei turisti "mordi e fuggi". Ogni giorno i barconi portano 2000 persone contemporaneamente. : Dopo lo stop alle salite sul vulcano, la corsa a vedere l'eruzione dal mare. La protesta: "Situazione ingestibile, allarme sicurezza". Aliscafi costretti spesso a dover attendere per attraccare

L’uomo del giorno - Alan Shearer : uno dei centravanti più forti di sempre - che ora ha problemi di memoria : Un braccio alzato per esultare. Stile retrò, che descrive bene Alan Shearer, centravanti inglese vecchia maniera (e che centravanti!). Una corsa goffa, zoppicante, ma quando gli arrivava il pallone raramente Shearer sbagliava. Vedeva solo la porta, nient’altro. Inizia a giocare a calcio da bambino, ma il padre gli impone il golf, lo sport dei ricchi. Alan si compra le mazze, ci gioca e anche bene, ma sa che quella non è la sua ...

Il giorno dei sorrisi tra M5s-Pd (ma ai grillini piacerebbe di più Zingaretti che Renzi) : Roma. Mentre i corridoi del Senato fremono d’attesa per scoprire il responso della conferenza dei capigruppo, Laura Castelli e Antonio Misiani parlano fitto fitto, nella Sala del Risorgimento di Palazzo Madama. E a vederli conversare così, la viceministro grillina dell’Economia e il responsabile eco

Jessica Alba : la pagella dei suoi look da giorno : Jessica Alba è una donna bellissima, c’è poco da aggiungere! Diventata famosa con film come Sin City e Honey, è appena uscita nei cinema americani con Killers Anonymous, a fianco di Gary Oldman. Ha un fisico praticamente perfetto, e colori caldi e mediterranei: vediamo insieme se è sempre in grado di valorizzarsi al meglio. Jessica Alba, la pagella dei suoi look: con il tailleur bianco La scelta del tailleur bianco caldo è perfetta, perchè ...

Ecco il giorno dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : presentazione anticipata : Non ha dubbi il portale russo 'hi-tech.mail.ru': i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro saranno presentati il prosimo 19 settembre nel Vecchio Continente, a margine di un evento dedicato. La coppia monterà a bordo il processore Kirin 990, di recentissima fattura. Il sito di informazione è parso molto convinto della data, in quanto direttamente fornita da un dipendente del colosso cinese, d'accordo con alcune altre indiscrezioni dei giorni ...

Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al voto anticipato - Conte frena : "Non si discute sull'operato del governo" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato

Provate a vincere 1 dei 5 Huawei P30 in palio ogni giorno con Vodafone Internet Unlimited online : Vodafone mette in palio 5 Huawei P30 al giorno per coloro che attiveranno online Vodafone Internet Unlimited entro l'8 agosto 2019. Ecco come partecipare al concorso. L'articolo Provate a vincere 1 dei 5 Huawei P30 in palio ogni giorno con Vodafone Internet Unlimited online proviene da TuttoAndroid.

Riforma della giustizia - Consiglio dei ministri di nuovo sospeso dopo stop di due ore. Agenzie : “Scontro Bongiorno-Bonafede” : L’inizio in ritardo, lo stop immediato, la ripresa dopo oltre 2 ore e di nuovo una pausa, intorno alle 21.45. La riunione del Consiglio dei ministri che deve discutere la Riforma della giustizia procede a strappi, anche a causa delle tensioni nella maggioranza. A Palazzo Chigi si cerca di fare quadrato attorno al provvedimento impostato dal ministero della giustizia guidato da Alfonso Bonafede. Di certo, non è bastata un’ora ...

Strage di Bologna - l’appello dei familiari delle vittime : “Consegnate le immagini di quel giorno - utili per individuare altri responsabili” : Fotografie, immagini, filmati possono essere fondamentali per raggiungere la verità. Per capire, finalmente, cosa è successo il 2 agosto del 1980, quando una bomba nella stazione di Bologna provocò la morte di 85 persone. Lo ricorda, pochi giorni prima del 39° anniversario della Strage, Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime che fa un appello a tutti coloro che passarono, quel giorno, dal capoluogo ...

L'oroscopo del giorno 30 luglio - 2ª sestina : martedì al 'top' il segno dei Pesci : L'oroscopo del giorno 30 luglio 2019 è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna, da lunedì 29 posizionata nel comparto del Cancro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in questa parte della settimana coincidente in calendario con la giornata di martedì? A tal proposito ...

24 luglio : sciopero dei trasporti - i fatti e le notizie del giorno : Oggi mercoledì 24 luglio 2019 il giorno numero 205 del 2019. Quella di oggi sarà però un giornata da bollino roso sia per il caldo torrido che raggiungerà il suo picco massimo della nuova ondata di calore sia per lo sciopero del trasporto che riguarderà autobus urbani ed extraurbani, treni e anche traghetti.Continua a leggere

Italscherma a secco nel terzo giorno dei mondiali - ora le squadre : Italscherma a secco di medaglie nella terza giornata dei mondiali di Budapest e chiusura delle prove individuali senza ori e chiusura prove

San Federico di Utrecht - Santo del giorno/ Martire per richiamo dei Re al Vangelo : San Federico di Utrecht, il Santo del giorno per il 18 luglio 2019: il vescovo che morì Martire per il richiamo ai Re e Imperatore dei valori del Vangelo

Emergenza maltempo in Centro Italia : è il giorno della conta dei danni dopo grandine - nubifragi e forti venti : dopo la devastazione portata dal maltempo nella giornata di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni tra Emilia Romagna, Marche, e Abruzzo. Di seguito il punto della situazione: conta dei danni a Milano Marittima Milano Marittima devastata ieri dal vento, le cui raffiche hanno superato i 100 km/h. Gli stabilimenti balneari sono pronti per la riapertura: subito dopo l’ondata di maltempo gli operatori si sono messi al lavoro per ...