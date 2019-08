Il cielo stellato di Serra San Bruno per il “Festival calabrese dell’astronomia”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) L’associazione serrese Passepartout.up (che si occupa principalmente di progetti Erasmus+) si dedicherà per un giorno alla passione dei propri soci fondatori: l’astronomia. Salvatore Albano, scrittore, divulgatore scientifico ed editor per la rivista “Coelum astronomia”, assieme agli attivisti del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, ha accolto con entusiasmo l’invito dell’associazione serrese ad organizzare, per il prossimo 21 agosto, una tappa della terza edizione del, evento del tutto inedito per il comprensorio delle Serre. La manifestazione culturale, inserita nel calendario di “Serrestate 2019”, si prefigge lo scopo di coinvolgere appassionati e curiosi che vogliano approcciarsi a questa scienza. Nello specifico il Comune diSanha ricevuto due proposte progettuali da parte dei sodalizi coinvolti e ha ...

LPasina : RT @MinervaArmata: Il 15 agosto 1483 viene inaugurata la Cappella Sistina, e dedicata a S. Maria Assunta. Alle pareti opere di Botticelli,… - Notiziedi_it : Sagre nel Lazio, tra Castel di Tora e Canterano, le delizie gastronomiche si gustano sotto il cielo stellato - sara27956086 : La felicità è sdraiarsi con gli occhi rivolti verso il cielo stellato.? -