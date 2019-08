Il Chelsea | “Siamo disgustati dalle offese a Tammy Abraham lette nel web”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ilha perso ai rigori la finale di Supercoppa Europea contro il Liverpool. Dal dischetto è stato fatale l’errore del giovane. L’attaccante 22enne ha pianto, ma le sue lacrime hanno evidentemente lasciato insensibili i tifosi, scrive Gianluca Di Marzio, visto che sul web gli sono stati indirizzati insulti degenerati in aperti commenti razzisti. Qualcosa di così eclatante che ilè intervenuto attraverso un portavoce. Queste le sue dichiarazioni: “Siamodai post che abbiamo visto sui social media. Non accettiamo alcune forme di comportamento discriminatorio. Intraprenderemo le azioni più forti possibili contro i responsabili, perché in questo club non c’è spazio per chi, in possesso di un biglietto o di un abbonamento, si rende protagonista di tali volgarità”. Anche l’associazione antirazzista Kick It Out è ...

