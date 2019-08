I Metallica hanno donato 250mila euro per la costruzione di un ospedale pediatrico a

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 16 agosto 2019) Con il sold-out del concerto MetInBucarest registrato presso l'Arena Națională di Bucarest, iper dare il loro contributo all'associazione Daruieste Viata (The Give Life Association) per ladi undi Oncologia e Radioterapia. L'annuncio è stato condiviso dalla stessa band attraverso un post dell'associazione: Grazie a tutti i fan che sono venuti al concerto MetInBucarest per averci aiutato a chiudere questa tappapea con il botto! Con il vostro aiuto e quello della generosa sponsorizzazione da parte di Mastercard, abbiamo potuto partecipare all’iniziativa #NoiFacemUnSpital di Daruieste Viata (The Give Life Association) con una donazione di € 250.000, finalizzata alladel primodi Oncologia e Radioterapia in Romania. Inon sono nuovi alle iniziative benefiche: solamente nel ...

