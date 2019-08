I dubbi di Salvini e l' offerta di Trump per la Groenlandia

Giorgia Meloni - il retroscena : il grande dubbio sulla mossa di Matteo Salvini : Comunque vada, è il ragionamento all'interno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni potrà soltanto guadagnarci. Mentre la crisi di governo è in atto, la leader di Fdi sa che se si andrà alle urne otterrà un consenso superiore a quello registrato l'anno scorso, altrimenti continuerà nella sua opposizio

Alessandro Sallusti - guaio per Matteo Salvini : il dubbio sulla volontà di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : "Voto subito o nuovo governo di solidarietà nazionale, da una parte o dall'altra, attraverso alleanze anomale in base al vecchio principio che il nemico del mio nemico è mio amico". Alessandro Sallusti non lascia scampo a quei partiti che in queste concitate ore, prima della definitiva caduta di gov

Crisi di governo - Franco Bechis e il dubbio su Matteo Salvini : "Manca la pistola fumante" : E Crisi di governo sia, Matteo Salvini ha rotto gli indugi e, nei fatti, ha staccato la spina che teneva in vita il moribondo governo gialloverde. Ora, manca solo il passaggio formale, la sfiducia a Giuseppe Conte già presentata al Senato dalla Lega. Una Crisi strana, nei tempi e nei modi. E proprio

Sicurezza-bis - i dubbi di Sergio Mattarella e le voci sui magistrati : affondano la legge voluta da Salvini? : Per il decreto Sicurezza-bis potrebbe non essere ancora finita. Potrebbe insomma non essere bastato il voto di fiducia di ieri, lunedì 5 agosto, dove al Senato il M5s e Luigi Di Maio si sono nuovamente inchinati allo strapotere politico di Lega e Matteo Salvini. La voce viene rilanciata da Repubblic

SCENARIO/ Quirinale - mercati e Usa - i tre dubbi di Salvini : Per la prima volta Salvini ha detto esplicitamente che i suoi parlamentari gli chiedono di tornare a votare. Ma tre elementi lo frenano

Salvini : "Avanti con la flat tax Tria ha dubbi?Allora è fuori posto" : "Se Tria dice che quest'anno non se ne parla del taglio delle tasse, o il problema sono io o è Tria. Se qualcuno ha dubbi o paure, basta dirlo ma allora quel qualcuno è fuori posto, o sono io o qualcun altro". ?Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

I primi dubbi di Salvini sulla tenuta del governo : "Questa vicenda cambia un po' le carte in tavola. I 5 stelle potrebbero usarla come scusa per tirarci una pugnalata alle spalle. Meglio votare adesso, sull'onda delle Europee, anziché in primavera dopo una manovra che non sappiamo come sarà". Cosi' un leghista di un certo peso riferisce i ragionamenti tra i dirigenti del partito dopo l'esplosione del caso sui presunti finanziamenti russi. Il refrain è sempre quello e va avanti da ...

Pallottole a Salvini - Chef Rubio dubbioso : 'Pora stella - quante ne hai? Fai ride - pupazzo' : Matteo Salvini, l'uomo che ha trascinato la Lega ad un successo impensabile, continua ad essere al centro dell'attenzione. Sia per quanto raccontano le cronache politiche, sia per quello che spesso diventa l'effetto che i fatti generano nelle reazioni di tanti personaggi famosi. Tra coloro i quali non hanno mai manifestato consenso nei confronti della Lega c'è sicuramente Gabriele Rubini, al secolo Chef Rubio. Il popolare personaggio televisivo ...