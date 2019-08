Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ferragosto di super lavoro per inel giorno più “caldo” dell’estate:interventi in poche ore, soccorse seiin Sicilia, Campania e Calabria dalle Unità Cinofile della Scuola ItalianaSalvataggio. In Sicilia, giornata da bollino rosso per ilmolto mosso e il forte vento di maestrale: adMarina, in provincia di Trapani, una ragazza di 29 anni, trascinata al largo dalle corrente, è stata soccorsa da tre Unità Cinofile Sics. È accaduto alle 12.10: la donna che nuotava tra le onde, è finita in una buca a circa 60 metri dalla riva; nonostante tentasse di nuotare, la risacca le impediva di avanzare verso la spiaggia. Dalla postazione di sicurezza, le Unità Cinofile in servizio, che già la stavano osservando, hanno notato il gesto della mano che chiedeva aiuto. Immediatamentepartiti verso ilTeo, labrador color cioccolato, Marcus, ...

DirettaSicilia : (I cani bagnini sono gli angeli del mare, cinque persone salvate a Mondello e Alcamo) su Diretta Sicilia -… - gagasmysun : RT @iosonoesteer: e i cani bagnini - AngeTra : RT @iosonoesteer: e i cani bagnini -