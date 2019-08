Hamburger più calorico del mondo

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 16 agosto 2019) Unda 12 mila calorie. È la stravagante proposta presente nel menù del George Pub and Grill, di Stockton-on-Tees, nella contea di Durham, in Inghilterra: si chiama Big Ben Number 10. Il panino è farcito con ben dieciricoperti di formaggio e, come se non bastasse, ogni strato è arricchito dalla pancetta. Naturalmente, non può mancare il contorno: un’abbondante porzione di patatine fritte. L'Big Ben Number 10 pesa, in tutto, più di un chilo e mezzo, e contiene cinque volte il fabbisognogiornaliero raccomandato. È vostro per 28,95 sterline, circa 32 euro. E, come se non fosse ancora abbastanza, è possibile «rinforzare» il panino con altra pancetta e altro formaggio, aggiungendo poche sterline in più. Un risarcimento per chi dovesse sentirsi male State pensando che chi lo mangia ...

GQitalia : Sono previsti 550 euro per chi dovesse star male mentre lo mangia - isaMilk9 : - ti assicuro che mangio solo carni selezionate. Conosco anche i fornitori dei ristoranti dove vado. - guarda che p… - soar24642284 : The burger came! It’s cheaper than nuggets so I chose that. “L'hamburger è arrivato! È più economico delle pepite, quindi l'ho scelto.” -