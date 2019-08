Grecia-Italia 83-63 | Torneo Acropolis 2019 | ellenici decisamente superiori

DIRETTA/ Italia Grecia - 13-27 - streaming video tv : Printezis chiude 1°quarto - basket - : DIRETTA Italia Grecia streaming video e tv, in campo per la prima amichevole di basket per gli azzurri nel Trofeo Acropoli 2019 ad Atene, oggi 16 agosto.

Diretta/ Italia Grecia - 0-0 - streaming video e tv : palla a due - via! - basket - : Diretta Italia Grecia streaming video e tv, in campo per la prima amichevole di basket per gli azzurri nel Trofeo Acropoli 2019 ad Atene, oggi 16 agosto.

DIRETTA ITALIA Grecia/ Streaming video e tv : focus sugli ellenici - basket - : DIRETTA ITALIA GRECIA Streaming video e tv della partita, prima amichevole di basket per gli azzurri nel Trofeo Acropoli 2019 ad Atene, oggi 16 agosto.

Diretta Italia Grecia/ Streaming video e tv : le parole di Meo Sacchetti - basket - : Diretta Italia Grecia Streaming video e tv della partita, prima amichevole di basket per gli azzurri nel Trofeo Acropoli 2019 ad Atene, oggi 16 agosto.

LIVE Grecia-Italia - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : prova durissima per gli azzurri contro Giannis Antetokounmpo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Torneo Acropolis 2019 – Convocati azzurri per Italia-Grecia – Orario d’inizio e come vedere in tv e streaming Italia-Grecia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Grecia-Italia, prima giornata del Torneo Acropolis 2019. Gli azzurri di Romeo Sacchetti sfidano all’esordio nella competizione i padroni di casa ellenici guidati dal talento ...

DIRETTA ITALIA Grecia/ Streaming video e tv : gli azzurri ai Mondiali - basket - : DIRETTA ITALIA GRECIA Streaming video e tv della partita, prima amichevole di basket per gli azzurri nel Trofeo Acropoli 2019 ad Atene, oggi 16 agosto.

Italia-Grecia oggi - Torneo Acropolis 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Prenderà il via oggi (16 Agosto) a partire dalle ore 20.30 l’avventura dell’Italia nel Torneo Acropolis 2019. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Grecia, in un match che si preannuncia molto interessante. I ragazzi di Thanasis Skourtopoulos, spinti dal loro pubblico, potrebbero rappresentare un avversario decisamente ostico. Quella tra azzurri ed ellenici è storicamente una sfida molto equilibrata. Negli ultimi sette ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Italia in Grecia con 13 azzurri. Out Danilo Gallinari e Luigi Datome : Scatta venerdì il Torneo dell’Acropolis, che opporrà l’Italia del Basket, in preparazione verso i Mondiali, a Grecia, Serbia e Turchia. Gli azzurri sono già atterrati ad Atene, dove affronteranno questi tre incontri in tredici uomini, visti i forfait di Danilo Gallinari (a seguito dell’appendicectomia) e Luigi Datome (a seguito dell’operazione al ginocchio). Presenta così il Torneo al sito federale il CT dell’Italia, Meo ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbia e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbi e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, sarà ...

Basket - Europei Under16 2019 - Italia-Grecia 64-63 : gli azzurri volano in semifinale e si qualificano per i Mondiali Under17 : Grande prestazione degli azzurrini al Carnera di Udine. La Nazionale Italiana batte 64-63 la Grecia agli Europei Under16 di Basket, vola in semifinale e ottiene anche la qualificazione ai Mondiali Under17 del prossimo anno, che si svolgeranno a Sofia (Bulgaria). La squadra guidata da Gregor Fucka centra così un successo importantissimo, ottenuto grazie ad una rimonta pazzesca nel finale. I nostri portacolori si troveranno di fronte la Francia ...

Grecia - enorme incendio sull’isola di Evia : villaggi evacuati - premier annulla la vacanza. E arrivano i canadair dall’Italia : Centinaia di persone sono state evacuate e il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha cancellato una vacanza in seguito a un vasto incendio sull’isola di Evia, la seconda piu’ grande del Paese. Mitsotakis ha annullato una breve vacanza nella sua casa natale, mentre Atene ha chiesto aiuto all’Unione europea. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati a proteggere i villaggi di Kontodespoti, Makrymalli, Stavros e Platana, tutti ...

Terremoto in Grecia scuote l’isola di Samos. Paura tra i numerosi turisti - anche italiani : Ancora tanta Paura in Grecia, scossa da un altro Terremoto proprio nel periodo di massima affluenza dei turisti, tra isole e Grecia continentale. Stavolta la terra ha tremato a Samos, isola del Dodecaneso nota per le sua sua bellezza e per la vicinanza alle coste turche. Si tratta di una destinazione lontana dal turismo di massa anche se negli ultimi anni è stata scoperta da chi evita le isole a grande presenza turistica. La scossa di Terremoto ...

Gli italiani sognano una casa in Grecia : ricerche cresciute del 31 - 6% : I nostri connazionali sono sempre più interessati al mercato immobiliare greco: a giugno 2019 le ricerche dall’Italia per comprare casa in Grecia sono aumentate del 31,6% rispetto a un anno fa. È quanto emerso dall’analisi effettuata da Immobiliare.it in collaborazione con Spitogatos.gr, portale immobiliare leader del settore nella penisola ellenica. Cosa cercano gli acquirenti italiani? Analizzando i dati delle ricerche, emerge come il ...