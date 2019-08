Governo | Renzi a Le Monde | “Crisi folle | voluta da Salvini solo per evitare la manovra”

Salvini a Conte : “Ossessionato da immigrati? È la mia missione. Io sempre stato leale. Ma qui qualcuno vuole un Governo Renzi-Boldrini” : “Ossessiva concentrazione nell’affrontare il tema dell’immigrazione” e “sleale collaborazione“. Due passaggi della lettera aperta indirizzatagli da Giuseppe Conte non sono andati giù a Matteo Salvini, che ha risposto al presidente del Consiglio al termine del Comitato per l’ordine pubblico tenuto a Castel Volturno. Il primo è quello in cui il premier sottolinea del ministro dell’Interno la “fedele e ossessiva ...

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : "Vogliono un Governo Renzi-Boldrini" : “I cambi di rotta dei ministri Toninelli e Trenta potrebbero fare pensare, non me, ma magari altri, che qualcuno si stia già preperando al cambio di maggioranza in atto spostandosi a sinistra. Allora si dica ‘ci stiamo preparando a un governo Renzi-Boldrini’ noi faremo le nostre valutazioni e gli italiani le loro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Castel ...

Governo - Renzi avverte gli italiani : 'In caso di elezioni immediate arriva la recessione' : L'Italia, a cavallo di Ferragosto, tiene il fiato sospeso per provare a capire quali orizzonti si apriranno per il Paese. Le ipotesi, in realtà, sono due, tenuto conto che l'attuale legislatura potrebbe proseguire sulla base della costituzione di una nuova maggioranza chiamata a sostenere il Governo nel breve o medio termine o che, invece, si andrà ad alle elezioni il prima possibile. Quest'ultima è una possibilità che Matteo Renzi vuole ...

Crisi Governo - Molinari (Lega) : “Renzi si conferma sempre ‘il Bomba’. Di Maio su taglio parlamentari? Mossa disperata” : “Renzi ha definito Salvini “Capitan Fracassa”? Lui invece si conferma nuovamente di essere ‘il Bomba’, come lo chiamavano al liceo. Quel soprannome è perfetto”. Così, ai microfoni di Radio Cusano Campus, il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari. E aggiunge: “Questo qua è uno che ha sputato sul governo fino all’altro ieri, accusandolo delle peggiori nefandezze. Ha fatto ...

Crisi Governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Renzi : "La maggioranza contro la deriva Papeete c'è. Salvini si dimetta e si formi un nuovo Governo" : Matteo Renzi ha tenuto oggi un'attesa conferenza stampa in cui ha confermato la sua teoria della necessità urgente di un governo istituzionale e che oggi stesso in Senato si vedrà l'esistenza di una nuova maggioranza, in quanto PD, M5S, Leu e gruppo misto sono d'accordo sulla calendarizzazione del voto contro Conte il 20 agosto. Ha anche detto che non sarà alla direzione del PD del 21 agosto, sostenendo che lo faccia per rispetto.Renzi ha ...

Crisi di Governo - gag Renzi-Mentana : "Salvini ha aperto la crisi per far fare le Maratone..." - il direttore : "Confermo!" : La #MaratonaMentana del 13 agosto, la prima sulla crisi di Governo agostana, inizia in anticipo (17.14 vs le annunciate 17.30) per seguire da vicino e commentare la conferenza stampa di Matteo Renzi prima del voto al Senato che stabilirà la calendarizzazione dei passaggi cruciali che definiranno le sorti del Governo Conte.prosegui la letturacrisi di Governo, gag Renzi-Mentana: "Salvini ha aperto la crisi per far fare le Maratone...", il ...

Renzi : "La maggioranza contro deriva Papeete c'è. Salvini si dimetta e si formi nuovo Governo" : Matteo Renzi ha tenuto oggi un'attesa conferenza stampa in cui ha confermato la sua teoria della necessità urgente di un governo istituzionale e che oggi stesso in Senato si vedrà l'esistenza di una nuova maggioranza, in quanto PD, M5S, Leu e gruppo misto sono d'accordo sulla calendarizzazione del voto contro Conte il 20 agosto. Ha anche detto che non sarà alla direzione del PD del 21 agosto, sostenendo che lo faccia per rispetto.Renzi ha ...

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un Governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...

Crisi di Governo - la conferenza di Renzi : l’appello a un Governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la disponibilità a fare un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo chiamo governo no ...

Crisi di Governo - la conferenza stampa di Renzi : l’appello a un “Governo no tax” - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la possibilità di fare un Governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo chiamo Governo no ...

Matteo Renzi - l'affondo finale : "Salvini si deve dimettere. Dal tabellone nascerà il Governo Pd-M5s" : "No alla deriva Papeete, Matteo Salvini deve dimettersi questa sera". Matteo Renzi è sprezzante e annuncia in conferenza stampa la fine di questa fase politica: la maggioranza Pd-M5s che uscirà questa sera in Senato potrà e dovrà essere quella del nuovo governo, "istituzionale" o "di legislatura" ch

Crisi di Governo - Renzi : “Salvini ha fallito - si dimetta e torni ai suoi mojito. Tabellone di oggi dice che la maggioranza c’è” : “La possibilità di aprire una pagina nuova è qui e adesso. Salvini si deve dimettere subito”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, oggi senatore del Pd, Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa al Senato, parlando della Crisi del governo Conte e dell’imminente voto a Palazzo Madama sulla calendarizzazione della Crisi di governo. “Salvini si deve dimettere, altro che ritirare la delegazione, si dimetta e ...

Renzi : “Il consenso di Salvini non crescerà con il Governo istituzionale” : «Il governo del cambiamento ha fallito, e ha fallito “Capitan Fracassa” Salvini. Si dimetta e torni ai mojito, contro la deriva Papeete c'è la democrazia parlamentare»