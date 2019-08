Gli Usa tornano alla carica | Trump vuole comprare la Groenlandia Ecco perché

Ong - Fusaro : 'Le sinistre gridano porti aperti perché voGliono abbassare salari per tutti' : Lo scenario politico attuale si sviluppa su più fronti. Quello che oggi maggiormente interessa le prime pagine dei giornali è ciò che accade attorno al governo, ma resta emergenziale la situazione relativa all'immigrazione e alle Ong che viaggiano nel Mediterraneo. Il caso più spinoso al momento è quello dell'Open Arms, per la quale in molti continuano a gridare la necessità di aprire i porti per ragioni umanitarie. Un punto di vista non ...

Benedetta Rinaldi - la conduttrice di Unomattina esclusa dai palinsesti Rai : “L’ho scoperto dai giornali - ora sono disoccupata con un fiGlio” : Benedetta Rinaldi, storico volto Rai di Unomattina e La Vita in Diretta Estate, è stata esclusa dopo 15 anni dai palinsesti di Viale Mazzini. A 38 anni, si trova così disoccupata e in un’intervista al settimanale Nuovo si è sfogata contro questa decisione. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere ...

Riccardo FoGli lascio la tv mi ha causato troppe sofferenze : Il cantante Riccardo Fogli annuncia il suo ritiro dalle scene. Dopo la partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, in cui sono stati messi a fuoco delle questioni familiari molto intime che hanno profondamente ferito e scosso non solo il cantante, ma tutta la sua famiglia, Fogli ha scelto di stare lontano dal piccolo schermo per tutelare la sua vita privata. Nella scorsa edizione del reality Riccardo veniva tradito da anni dalla compagna Karin ...

VentimiGlia - il sindaco fa spostare la fontana usata da migranti e clochard per lavarsi : è polemica : Il primo cittadino, Gaetano Scullino, si difende dalle accuse: "Ma quali migranti. L'ho tolta per motivi di decoro della città: la lasciavano aperta giorno e notte, sprecando acqua e provocando allagamenti"

Open Arms - il Sindaco di Lampedusa : "Aiuto in mare non può essere negato" | Sei paesi Ue pronti ad accoGliere : Sulla vicenda della Open Arms, la nave della ong spagnola ancora al largo di Lampedusa con circa 140 migranti a bordo, interviene il Sindaco dell'isola, Totò Martello: "L'aiuto non può essere negato a nessuno. In mare esistono dei codici, quello dei pescatori, cioè salvare le vite umane, prima può succedere agli altri poi può succedere anche a te". Tra ieri e stanotte dalla nave sono state evacuate d’urgenza una dozzina di ...

Nintendo Switch è stata la console più venduta a luGlio neGli USA : NPD ha pubblicato i dati sulle vendite software e hardware per videogiochi negli Stati Uniti per il mese di luglio. Nintendo Switch è stata la console più venduta il ​​mese scorso (e anche il mese precedente) e continua a guidare le classifiche hardware (via GamesBeat). Non solo è l'hardware più venduto negli USA per il mese di luglio, ma rimane anche la console più venduta dell'anno finora.Oltre a Switch, tuttavia, il mercato ha ...

L’offerta di Trump : Gli Usa vogliono comprare la Groenlandia : Dall’ambasciata danese a Washington è arrivato solo un no comment. Da fonti vicine alla Casa Bianca invece la notizia trova conferme riportate dal Wall Street Journal e dalla Cnn. Il presidente americano Donald Trump si è più volte informato sulla possibilità di comprare la Groenlandia. La Groenlandia è l’isola, la più grande della Terra, tra il nord Atlantico e il Circolo Polare Artico. Ha 56 mila abitanti. Geograficamente fa parte del ...

Wsj : “Trump vuole che Gli Usa comprino la Groenlandia dalla Danimarca”. Politici danesi : “Dev’essere pesce d’aprile fuori stagione” : Donald Trump si trastulla con l’idea di comprare la Groenlandia. secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il presidente americano e tycoon immobiliare si è informato “ripetutamente” con i suoi collaboratori – anche se “con vari gradi di serietà” – sulla possibilità che gli Usa acquistino il territorio autonomo danese. Ma in Danimarca l’indiscrezione è stata commentata con scetticismo e irritazione. ...

USA - che spavento per Rovazzi e la fidanzata! Entrano per sbaGlio nell’Area 51 : “I militari ci hanno urlato di andare via - sono sconvolto” [VIDEO] : Un milione di americani aveva deciso di invadere l’Area 51 a settembre, la base dell’aeronautica statunitense nel deserto del Nevada, una delle più misteriose e discusse del mondo, all’interno della quale alcuni credono che il governo statunitense tenga nascosti UFO, extraterrestri e tutto ciò che li riguarda. Sembra, invece, che il cantante italiano Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen Kokeshi, abbiano voluto farlo per primi e da soli. O meglio, ...

La Open Arms ancora ferma al largo di Lampedusa : Gli aggiornamenti in diretta : L’ong ribadisce che la situazione resta complicata: «Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare subito». Verso l’Italia anche la Ocean Viking: con a bordo oltre 350 migranti

Chef Rubio - vergogna su Lampedusa : "Gli abitanti fanno soldi coi migranti". Rivolta sull'isola : Chef Rubio torna a invadere il web di polemiche immigrazioniste: "Lampedusa è l'isola dei pescatori dal cuore immenso, della gente di mare che rispetta il prossimo ma è anche l'isola della cocaina, della mafia, del nero, dell'abusivismo edilizio, dei razzisti e dei parassiti". È quanto scrive su Ins

VentimiGlia - sindaco fa spostare fontana usata da migranti e clochard per lavarsi : è polemica : La Cgil di Imperia all'attacco: "Il precetto cristiano 'dar da bere agli assetati' non va molto di moda". Il sindaco...

Huawei potrebbe vendere smartphone neGli Usa sotto mentite spoglie : Inviare gli smartphone in Messico, eliminare ogni logo e spedirli da lì agli Stati Uniti d'America: questo era il piano di Huawei per aggirare il ban di Trump. L'articolo Huawei potrebbe vendere smartphone negli USA sotto mentite spoglie proviene da TuttoAndroid.

Ortona : fratellini cinesi annegano sotto Gli occhi del padre a causa del mare mosso : Una bruttissima tragedia si è verificata ieri, nella giornata di Ferragosto, a Ortona, in provincia di Chieti, dove due fratellini cinesi di 11 e 14 anni sono morti annegati a causa del mare mosso. I due, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, stavano facendo il bagno in località Foro, quando hanno deciso di avvicinarsi agli scogli. A quel punto un'onda improvvisa, e più grossa delle altre, gli avrebbe scagliati contro le rocce: ...