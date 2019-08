Giovani che a Ferragosto puliscono il mare

Giornata mondiale della gioventù : basta "politiche Giovanili" - investiamo sui Giovani : Ieri è stata la prima Giornata della crisi di governo in Italia, ma ieri è stata anche la “Giornata internazionale della gioventù”. Ovviamente siamo stati tutti attratti da quello che riguardava il Paese e molto meno da una celebrazione che, come molte altre “giornate internazionali di”, negli anni rischiano di aver perso spirito e senso con cui sono nate e appaiono più vicine alla retorica che ...

Bonus di un milione e mezzo alle società dilettantistiche che investono sui Giovani : La Lega Nazionale Dilettanti mette a disposizione delle società di Eccellenza e Promozione che investiranno sui giovani un milione e mezzo di euro. Si parte dalla stagione 2019/20. A scriverlo è Calcio e Finanza. Il Bonus rientra nel progetto di valorizzazione dei giovani calciatori dei due principali campionati regionali. Istituito otto mesi fa, ha avuto successo tanto da spingere la Lega a confermarlo e ampliarlo. Rispetto all’anno ...

Il Chelsea ha chiesto scusa per gli abusi sessuali commessi da un allenatore delle Giovanili negli anni Settanta : Il Chelsea, una delle più importanti squadre di calcio inglesi, ha chiesto scusa per gli abusi sessuali commessi negli anni Settanta da Eddie Heath, all’epoca capo degli allenatori delle giovanili. Heath, morto nel 1983, lavorò per il Chelsea dal 1968

Ciclomercato 2020 : i Giovani italiani che passeranno professionisti. Bagioli e Dainese i più attesi : Negli ultimi anni la categoria elite-U23 italiana sta vivendo una graduale, seppur lenta, crescita. Il ritorno del Giro d’Italia U23 e le nascita di nuove Continental sta favorendo il percorso di formazione dei giovani corridori nostrani. Questo si riflette anche sul Ciclomercato, ove diversi ragazzi che si sono messi in mostra nella categoria, in questo 2019, hanno già trovato una sistemazione. Andrea Bagioli, uno dei più promettenti ...

La sindaca di Monfalcone vuole schedare i prof di sinistra : "Avvelenano i Giovani" : Per Anna Maria Cisint "gli insegnanti sono ostili agli amministratori leghisti". La prima cittadina aveva già bandito il quotidiano Avvenire dalla biblioteca comunale. Le reazioni: "Sono liste di proscrizione"

Strage Corinaldo - arrestati 7 Giovani : rapinatori seriali con spray come arma. «Derubavano anche chi aiutava le vittime» : Strage nella discoteca di Corinaldo: 7 arresti. Svolta nelle indagini sulla Strage in discoteca ?Lanterna Azzurra? di Corinaldo. Nel locale in provincia di Ancona dove si doveva...

"Non credete che sarà la prossima app a farvi felici" - ha detto il Papa ai Giovani : "Per favore, non lasciate la vita sul comodino, non accontentatevi di vederla scorrere in televisione, non credete che sarà la prossima app da scaricare a farvi felici". È la raccomandazione di Papa Francesco ai circa 5 mila scout d'Europa - ragazzi e ragazze tra i 16 e i 21 anni provenienti da 20 Nazioni - partecipanti al raduno internazionale Euromoot. "La libertà non arriva stando chiusi in stanza col telefonino e nemmeno ...

Corinaldo - arrestati 7 Giovani per la strage in discoteca : spruzzarono lo spray che scatenò il panico. Era una banda di rapinatori seriali : strage nella discoteca di Corinaldo: 7 arresti. Svolta nelle indagini sulla strage in discoteca ?Lanterna Azzurra? di Corinaldo. Nel locale in provincia di Ancona dove si doveva...

Corinaldo - arrestati 7 Giovani per la strage in discoteca : spruzzarono lo spray che scatenò il panico. Salvini : «Galera senza attenuanti» : strage nella discoteca di Corinaldo: 7 arresti. Svolta nelle indagini sulla strage in discoteca ?Lanterna Azzurra? di Corinaldo. Nel locale in provincia di Ancona dove si doveva...

Corinaldo - arrestati 7 Giovani per la strage in discoteca : spruzzarono lo spray che scatenò il panico : strage nella discoteca di Corinaldo: 7 arresti. Svolta nelle indagini sulla strage in discoteca ?Lanterna Azzurra? di Corinaldo. Nel locale in provincia di Ancona dove si doveva...

Coordinatore Forza Italia Giovani posa vicino scritta antifascista : “Mi sa che ho sbagliato panchina” : "Zona antifascista, nervi tesi e fasci appesi". Questa la scritta incisa sulla panchina su cui si scatta una foto il Coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, commentando: "Mi sa che ho sbagliato panchina". Il ventottenne di Bologna ha assunto lo scorso anno l'incarico, e sulle sue pagine social si descrive così: "Detesto comunisti, benpensanti e radical chic"Continua a leggere

Chi sono gli avvocati che difenderanno i Giovani americani nel caso Cerciello : Scendono in campo i "principi del foro" per la difesa di Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due 19enni californiani detenuti a Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I familiari del primo ragazzo, accusato materialmente di aver sferrato le 11 coltellate che hanno ucciso il militare, hanno nominato Roberto Capra e Renato Borzone. Il primo, torinese di 47 anni e autore di un 'legal thriller' di ...

Tommasi : “Cutrone e Kean all’estero? Dispiace che si faccia fatica a puntare sui Giovani italiani” : “Cutrone e Kean venduti all’estero? Sicuramente non vanno a fare una cattiva esperienza, perché giocare in club che hanno anche impegni internazionali può far bene, guardate il percorso fatto da Verratti. Da dirigente italiano, però, mi spiace che si faccia fatica a puntare sui nostri giovani: vale per tutti i settori ma nel calcio è evidente, in pochi seguono questa filosofia“. Queste le parole a Sky Sport del presidente ...

Ciclismo - i Giovani italiani Under23 che passeranno professionisti nel 2020. Salto di categoria per Bagioli - Covi - Sobrero e Battistella : Diversi corridori italiani si sono già assicurati un contratto da professionisti per la stagione 2020. Alcuni tra i top team del panorama internazionale hanno infatti deciso di puntare sui talenti azzurri per il futuro. La trattativa più importante al momento è stata quella di Andrea Bagioli, che correrà con la Deceuninck-Quick Step. Il 20enne della Colpack ha dimostrato di avere un potenziale enorme e avrà la grande occasione di crescere nella ...