Giovane mamma fa l’ecografia del suo primo bambino | quello che rivela la diapositiva è

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una ragazza di appena 21 anni stava per diventaree si è sottoposta ad una ecografia per controllare che il suostesse bene. La ragazza, Jade Hornsby , inglese, ha ricevuto dal medico la scansione dele l’ha vista. Appena ha guardato si è accorta di qualcosa di sconvolgente: la fotografa mostrava un uomo di profilo che baciava la sua bambina. La ragazza ha dichiarato così al Mirror: “Quella è la faccia di mio nonno. E’ più evidente di quella di mia figlia, ed è davvero inquietante. Vedete? Ci sono le labbra allungate verso la guancia di mia figlia, e poi gli occhi, il naso, il mento. Tutto molto definito”. La ragazza era emozionatissima e non riusciva a trattenere le lacrime. La ragazza a anche aggiunto: “Quando mia madre ha visto la scansione è rimasta a bocca aperta e ha detto subito: è lui, è mio padre Jack! E’ come se mio nonno stesse ...

Lucia07129120 : RT @eccapecca: #Metaponto Un’incendio ha devastato l’ex fabbrica di Felandina con 500 #migranti dentro. Morta la giovane mamma Petty. Come… - eccapecca : #Metaponto Un’incendio ha devastato l’ex fabbrica di Felandina con 500 #migranti dentro. Morta la giovane mamma Pe… -