Germania | Olaf Scholz si candida alla guida della Spd | il ministro delle Finanze di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Sarebbe il simbolocontinuità, di una Spd fedelelinea moderata e aperta al compromesso, lui che è definito da Der Spiegel “uno dei più decisi fautori”Grosse Koalition. Ile vicecancelliere tedesco,, sidel partito socialdemocratico. È il primo nome di peso che si fa avanti per la presidenza Spd, da quando Andrea Nahles a giugno ha presentato le dimissioni in seguito al pessimo risultato alle elezioni Europee. Decisiva per le sortisarà la sua capacità di presentare una visione economica alternativa a quella di Angela Merkel, in un periodo di forte rallentamentocrescita tedesca, sicuramente meno fedele all’austerity. “Sono pronto a scendere in campo, se lo volete”, ha dettoquesta settimana in una telefonata ai presidente ad interim del partito, secondo quanto ...